به گزارش خبرنگار مهر، طرح انتقال آب تصفیه خانه گرمسار به ایوان کی صبح سه شنبه در بدو آغاز سفر یک‌روزه حمید چیت چیان، وزیر نیروی دولت دکتر روحانی با حجم انتقال سه میلیون متر مکعب آب در سال افتتاح شد.

فرماندار گرمسار در حاشیه آئین افتتاح این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طرح انتقال آب گرمسار دو بخش دارد، افزود: نخست طرح انتقال آب از تصفیه خانه به شهر و سپس طرح انتقال آب به ایوان کی که امروز این طرح ها با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

داریوش طاهری بیان کرد: برای ساخت طرح انتقال آب از تصفیه خانه گرمسار به ایوان کی ۳۲۸هزار و ۳۸۶میلیون ریال هزینه شده که ۱۷۰ هزار و ۵۰۰میلیون ریال آن مصوب و ۱۵۰هزار و ۸۹۷میلیون ریال آن تخصیص اعتبارات سالانه بوده است.

وی افزود: این طرح آبرسانی، سالانه سه میلیون متر مکعب آب را از طریق لوله فلزی ۴۰۰میلیمتری به طول ۳۲کیلومتر منتقل خواهد کرد.

فرماندار گرمسار گفت: برای تکمیل این طرح یک مخزن یک هزار متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ نیز احداث و همچنین در شهر ایوانکی نیز یک مخزن دو هزار مترمکعبی برای ذخیره این آب، تعبیه شده است.

بهره برداری از پست ۶۳.۲۰ کیلوولت شهرک صنعتی گرمسار، افتتاح واحد اول و دوم مقیاس کوچک هر یک به قدرت یک مگاوات در شهرک صنعتی، بهره برداری از پروژه خط انتقال آب حدفاصل تصفیه خانه گرمسار تا ایوان کی، بهره برداری از خط انتقال آب خروجی تصفیه خانه گرمسار به داخل شهر ودر نهایت مجتمع آبرسانی کوثر سرخه در زمره طرح هایی است که توسط چیت چیان افتتاح می شود.