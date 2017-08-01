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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۱۲

با هدف معرفی رشته های دانشگاهی؛

همایش روز باز دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود

همایش روز باز دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود

مراسم روز باز دانشگاه علم و صنعت با محوریت آشنایی دانش آموزان کنکوری با رشته ها و امکانات دانشگاه دوشنبه ۱۶ مرداد ۹۶ برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، این برنامه با هدف آشنایی دانش آموزان با دانشگاه علم و صنعت ایران و رشته های تحصیلی در آن، راهنمایی و مشاوره برای انتخاب رشته مناسب، ویژه شرکت کنندگان در کنکور سراسری کارشناسی صورت می پذیرد.

ثبت نام در این برنامه به دو صورت گروهی و انفرادی انجام می شود که ثبت نام گروهی ویژه مدارس برتر تهران است.

همچنین دانش آموزان علاقه مندی که در کنکور امسال ثبت نام کرده اند نیز می توانند با مراجعه به سایت روز باز دانشگاه به نشانی openday.iust.ac.ir به صورت انفرادی، نسبت به ثبت نام در این برنامه اقدام کنند.

دانش آموزان شهرستانی و یا افراد علاقه مند آشنایی با رشته ها و دانشگاه علم و صنعت ایران که امکان شرکت در برنامه روز باز را ندارند، می توانند با مراجعه به سایت روز باز، با دانشگاه، دانشکده ها، رشته ها، زندگی دانشجویی، امکانات و خدمات مختلف دانشگاه آشنا و از مطالب متنوع، کلیپ ها و تصاویر مرتبط استفاده کنند.

کد مطلب 4046881

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