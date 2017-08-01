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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۰۸

رئیس کمیته مسابقات لیگ برتر:

نواقص ورزشگاه تختی جم برای میزبانی لیگ برتر رفع شد

نواقص ورزشگاه تختی جم برای میزبانی لیگ برتر رفع شد

بوشهر - رئیس کمیته مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران گفت: نواقص ورزشگاه تختی جم برای میزبانی لیگ برتر رفع شد.

سعید فتاحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتبال پارس جنوبی جم امسال برای نخستین بار در لیگ برتر فوتبال کشور حضور یافته است و این هفته در خانه اولین میزبانی خود را تجربه می‌کند.

وی اضافه کرد: یکی از مشکلات پیش روی این تیم، مشکلات موجود در ورزشگاه شهر جم بود که پس از بررسی وضعیت ورزشگاه تلاش‌های بسیار زیادی برای رفع مشکلات این ورزشگاه صورت گرفته است و اقدامات بهسازی ورزشگاه همچنان ادامه دارد.

رئیس کمیته مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران بیان داشت: بیشتر نواقصات ورزشگاه تختی جم رفع شده و موضوع نور ورزشگاه نیز تا جمعه برطرف می‌شود.

فتاحی خاطرنشان کرد: انشاءالله جم میزبان مسابقات فوتبال پارس جنوبی جم خواهد بود.

وی تصریح کرد: با رفع همه نواقصات, ورزشگاه تختی جم می‌تواند جزء ورزشگاه های برتر ایران شود.

کد مطلب 4047271

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