به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه و با حضور «انوشیروان محسنی‌بندپی» ،مدیران آسایشگاه کهریزک و نیکوکاران ساختمان اداری آسایشگاه کهریزک افتتاح شد.

رییس سازمان بهزیستی کشور در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وظیفه ما است، که هرچه در توان داریم در جهت تقویت موسسات خیریه به کار بندیم.

معاون وزیر به لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: این لایحه به مجلس ارائه شده است، به صورت تخصصی به معلولیت پرداخته شده است.

بر اساس این گزارش، آسایشگاه خیریه کهریزک مرکز نگهداری، با مساحت ۴۲۰ هزار مترمربع، سطح زیربنا ۱۸۰ هزار مترمربع، ظرفیت بستری ۱۷۵۰ نفر مددجو را دارد.