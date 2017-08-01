اعتراف متهم پرونده بنیتا در موضوع اتهام زنی به پلیس

به گزارش خبرنگار مهر سردار سعید منتظر المهدی با اشاره به اظهارات کذب متهم ردیف دوم پرونده بنیتا و اتهام کوتاهی از سوی پلیس در یافتن خودرو و کودک مذکور, اظهارداشت: در تعاقب ادعای همدست سارق و البته مجرم این پرونده مبنی بر تماس تلفنی با مرکز پلیس و سپس ادعای مراجعه حضوری به کلانتری خاتون اباد پاکدشت دال بر اطلاع رسانی محل رها کردن خودرو, با دستور فرمانده ناجا یک تیم بازرسی تشکیل و بررسی های لازم در این خصوص در دستور کار این تیم قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این اثنا پرینت تمام تماس ها از طریق سامانه با مرکز ۱۱۰ و همچنین با شماره ثابت کلانتری مورد بررسی قرارگرفت و مشخص شد هیچگونه تماس تلفنی و یا پیامکی از خطوط مجرمان(که ۴ خط تلفن داشتند) و حتی از کیوسک های تلفن همگانی هم انجام نشده است.

به گفته سخنگوی ناجا, متهم در ادامه اظهار کرد که تماس نگرفتم بلکه حضورا به کلانتری مراجعه نمودم در این مورد نیز با توجه به مجهز بودن کلانتری ها به دوربین های نظارت تصویری علاوه بر بررسی دفاتر ثبت ورود و خروج مراجعان و تحقیق از افسران نگهبان و دژبانان, کلیه فیلم ها مورد پایش قرار گرفت و مشخص شد در تاریخ های مذکور هیچگونه مراجعه ای توسط مجرمان به کلانتری صورت نگرفته است, تنها در ۳ هفته قبل از حادثه این فرد برای سرقت کبوترهای خود به همان کلانتری مراجعه کرده بود. بدین سان متهم در مواجهه حضوری لب به اعتراف گشود و به ادعای کذایی خود اقرار کرد و گفت نه زنگ زده ام و نه مراجعه نموده ام و درواقع تلاش وی برای فرار از مجازات سنگین در انتظار , بی نتیجه ماند.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه با اشاره به انتشار خبری که اخیرا در شبکه های مجازی به نقل از پدر بنیتا دال بر مراجعه وی به یکی از واحد های گشتی یا کلانتری روستای قاسم آباد پاکدشت و عدم توجه پلیس به اظهارات وی دست به دست در حال چرخش است, نیز گفت: بررسی ها حکایت از آن دارد که اولا در حوزه استحفاظی شهرستان پاکدشت مکان یا روستایی بنام قاسم آباد وجود ندارد و طی تماسی که با پدر بنیتا توسط شخص رئیس بازرسی استان در روز دوشنبه( ۹/۵/۹۶ )ساعت ۱۳:۰۵ برقرار شد, وی اظهار داشت که برای پیگیری موضوع به کلانتری مراجعه نداشته و به طور کامل مطلب انتسابی به وی در شبکه های مجازی را منکر شد.