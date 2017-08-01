هشدار تیلرسون در مورد وضعیت بحرانی روابط مسکو-واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا با بیان این که روابط دو جانبه ایالات متحده و روسیه تحت فشاری قابل توجه قرار دارد، تاکید کرد دو کشور در تلاش هستند در نبرد با داعش و بازگرداندن شرایط صلح در سوریه، به یک سطح از همکاری برسند.

تیلرسون در واکنش به تصمیم مسکو برای اخراج ۷۵۵ دیپلمات آمریکایی یادآور شد: پس از اتفاقات هفته گذشته، موضوع این است که وضعیت بدتر نشود.

به گفته تیلرسون مردم آمریکا ترجیح می دهند دو کشور دارای قدرت اتمی جهان روابط بهتری با یکدیگر داشته باشند.

تیلرسون در بخش دیگی از سخنانش گفت: نه رئیس جمهور ترامپ و نه من از تصویب طرح تحریمی جدید کنگره خوشحال نیستیم، با این حال نمی توانیم اجازه دهیم که این اتفاق ما را از بازسازی روابط دو جانبه، باز دارد.

وی همچنین از برنامه خود برای دیدار با «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در حاشیه نشست مقامات آ سه آن در مانیل خبر داد.

گفتنی است تیلرسون چند روز پیش در اظهاراتی عجیب اعلام کرده بود که وضع تحریم ها علیه مسکو، برای بهبود روابط و ایجاد دوستی بین مسکو و واشنگتن بوده است.