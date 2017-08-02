۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۳۲

در آخرین روز از جشنواره تئاتر رضوی انجام می‌گیرد؛

پایان اجراهای صحنه‌ای جشنواره تئاتر رضوی با «داستان غیرازاین است»

بجنورد- امروز یازدهم مردادماه ، نمایش «داستان غیرازاین است» از کارگردان بجنوردی که در بخش جنبی دوازدهمین جشنواره تئاتر رضوی حضور دارد، پایان‌بخش اجراهای صحنه‌ای این جشنواره خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره تئاتر رضوی بعد از سه روز از برگزاری افتتاحیه و اجرای هشت نمایش در بخش مسابقه، امروز یازدهم مردادماه به ایستگاه آخر نزدیک شد.

«داستان غیرازاین است» عنوان نمایشی است که به کارگردانی عباس کریمی از بجنورد در بخش جنبی دوازدهمین جشنواره تئاتر رضوی حضور دارد و امروز یازدهم مردادماه طی دو اجرا در ساعت ۹ و ۱۱ صبح در پلاتوی شمس بجنورد به اجرا درمی‌آید.

چهار نمایش «این ابر بارانی ست»، «چنار لاله»، «اسماعیل» و «باطل‌السحر» ازجمله نمایش‌هایی بودند که در روز دوم شروع جشنواره به روی صحنه رفتند.

همچنین چهار نمایش «زندگی؛ شاید همین حالا»، «بازگشت به خانه»، «کوکوی کبوتران حرم» و «پانما» نیز دیروز دهم مردادماه جاری در بخش مسابقه دوازدهمین جشنواره تئاتر رضوی اجرا شد.

گفتنی است، در دوازدهمین جشنواره تئاتر رضوی، هشت اثر از استان‌های فارس، خوزستان، کرج، قم، خراسان رضوی، خراسان شمالی و قزوین در بخش صحنه‌ای این جشنواره به مرحله نهایی راه پیداکرده‌اند  که با حضور سعید اسدی، حسین مسافر آستانه و پیام دهکردی داوری خواهند شد.

دوازدهمین جشنواره تئاتر رضوی از هشتم مردادماه جاری در بجنورد آغازشده است و ساعت ۱۸ امروز یازدهم مردادماه، آیین اختتامیه این جشنواره در تالار گلشن بجنورد برگزار می‌شود.

