۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۲۵

بدمینتون بازان اعزامی به یونیورسیاد چین تایپه مشخص شدند

اسامی دو بدمینتون باز دختر اعزامی به بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، به منظور شرکت در رقابتهای بدمینتون بیست و نهمین یونیورسیاد دانشجویان جهان اسامی دو بدمینتون باز دختر اعزامی به این مسابقات اعلام شد.

سارا دلاوری و ثریا آقایی دو بدمینتون باز ایران هستند که به همراه فریبا جلالیان سرمربی این تیم در این رقابتها شرکت خواهند کرد.

این تیم تمرینات خود را تا زمان اعزام در اردوی متمرکز در سالن اختصاصی فدراسیون بدمینتون ادامه خواهد داد.

بدمینتون بازان کشورمان پنجم تا هفتم شهریور به مصاف حریفان خواهند رفت.

بیست و نهمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۲۸ مرداد تا ۸ شهریور ماه در چین تایپه برگزار می شود.

