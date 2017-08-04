وقوع ۲ خورشیدگرفتگی و ماه گرفتگی/ خسوف دیدنی در ۱۱ بهمن ماه

خسرو جعفری زاده، مدیر انجمن نجوم اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اولین ماه گرفتگی جزئی که امسال رخ می دهد در روز دوشنبه ۱۶ مرداد ماه خواهد بود؛ این رویداد از ساعت۲۱ شروع می شود و در ساعت ۲۳ به پایان می رسد و تمام ایران شاهد این گرفت جزئی هستند.

وی با بیان اینکه همچنین ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ ماه گرفتگی بسیار دیدنی داریم، افزود: در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ماه گرفتگی کامل روی می دهد که شرق ایران بهترین مکان برای دیدن آن است؛ این ماه گرفتگی ساعت ۳ قبل از طلوع ماه آغاز می شود.

به گفته وی، در مناطق شرقی ماه گرفتگی کامل در زمان طلوع قابل مشاهده است؛ همچنین این ماه گرفتگی در مناطق غربی ایران به صورت جزئی دیده می شود.

این کارشناس نجوم با اشاره به رویداد خورشید گرفتگی که از این تاریخ به بعد رخ می دهد، گفت: در تاریخ ۳۰ مردادماه، خورشید گرفتگی رخ می دهد که در ایران قابل رویت نیست؛ این رویداد در اقیانوس آرام قابل مشاهده خواهد بود.

وی با بیان اینکه همچنین خورشید گرفتگی جزیی در ۲۶ بهمن خواهیم داشت که در ایران قابل مشاهده نخواهد بود، افزود: به صورت کلی می توان گفت در سال ۹۶ خورشید گرفتگی در ایران نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه بارش شهابی جباری در مهرماه رخ می دهد، خاطر نشان کرد: بارش شهابی اسدی در تاریخ ۲۷ آبان ماه و بارش شهابی جوزایی در ۲۳ آذرماه رخ می دهد. همچنین بارش شهابی ربعی در دی ماه رخ می دهد.