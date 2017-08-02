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۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵

شهردار شیراز تا زمان مراسم تحلیف شورا مشخص می شود

شهردار شیراز تا زمان مراسم تحلیف شورا مشخص می شود

شیراز – سخنگوی شورای پنجم شهر شیراز گفت: طی برنامه ریزی انجام شده تا زمان برگزاری مراسم تحلیف شهردار شیراز نیز مشخص خواهد شد.

علی ناصری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تا این لحظه زمان آغاز به کار شورای پنجم مشخص نشده است، گفت: تا این لحظه بخشنامه ای به استانداری و فرمانداری شیراز نیامده است اما پیش بینی های آغاز به کار شورای پنجم حدود ۲۰ روز دیگر است.

وی تصریح کرد: جلسات مختلف منتخبین مردم شهر شیراز در شورای پنجم در حال برگزاری است و به طور حتم اعضای شورای پنجم با دست پر، کار خود را آغاز می کنند.

سخنگوی شورای پنجم شهر شیراز با اشاره به وضعیت انتخاب شهردار شیراز نیز گفت: افراد مختلفی مد نظر قرار دارند و شورا بررسی های خود را آغاز کرده است.

ناصری افزود: به طور حتم تا زمان برگزاری مراسم تحلیف شورای پنجم، شهردار شیراز نیز مشخص و معرفی می شود.

کد مطلب 4048316

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