به گزارش خبرنگار مهر، در این روز دو تیم همنام استقلال تهران و اهواز در دیداری حساس در ورزشگاه آزادی به مصاف هم می‌روند، ذوب آهن در خانه خودش از گسترش فولاد تبریز میزبانی می کند، پیکان در جم به مصاف پارس جنوبی می‌رود و پدیده در خانه خودش میزبان تیم سپاهان اصفهان است.

* ذوب آهن - گسترش فولاد

هیچ یک از دو تیم اصفهانی و تبریزی در هفته نخست طعم پیروزی را نچشیدند تا عطش دو تیم برای پیروزی در این دیدار به حداکثر برسد. به خصوص ذوب آهن که اولین دیدار خانگی‌اش را انجام می‌دهد و امیر قلعه نویی به نتیجه‌ای جز پیروزی در اولین بازی خانگی با تیم جدیدش فکر نمی‌کند.

شاگردان لوکا هفته گذشته بدترین نتیجه را در بین همه تیم‌های لیگ برتری گرفتند و در خانه خود شکست سنگین ۴ بر یک مقابل پارس جم تازه لیگ برتری شده را پذیرفتند. نتیجه‌ای که کمتر کسی انتظار آن را داشت. این تیم شکست خورده در هفته اول مسابقات در روز دوم هم کار ساده‌ای ندارد. دیدار با ذوب آهن، آن هم ذوب آهنی که یک مربی کارکشته و کاربلد مثل امیر قلعه نویی را بالای سر خود دارد چالش ساده‌ای برای تیم تبریزی نیست.

لوکا دوست ندارد دومین شکست را در دومین هفته از لیگ برتر تجربه کند. او خوب می‌داند چنین نتیجه‌ای می‌تواند ادامه همکاری او با این تیم را تحت تاثیر قرار دهد. امیر قلعه نویی هم که هفته گذشته یک پیروزی خارج از خانه را با گل دقیقه ۹۰ حسین بادامکی از دست داد، حالا در عطش کسب اولین سه امتیاز لیگ هفدهم می‌سوزد و بعید است فرصت این بازی خانگی را از دست بدهد.

مرتضی تبریزی، مهدی رجب زاده و رشید مظاهری را می‌توان از بازیکنان کلیدی تیم ذوب آهن به حساب آورد. اما شاید چهره ویژه تیم ذوب آهن برای این دیدار و شاید برای فصل جدید ربیع عطایا بازیکن جوانان این تیم است که با یک گل و یک پاس گل در هفته اول هم بهترین بازیکن این تیم بود.

* استقلال - استقلال خوزستان

این بازی می تواند مهمترین بازی امشب در لیگ برتر باشد. استقلال اولین بازی اش را در ورزشگاه آزادی انجام می دهد و همچنان تعداد قابل ملاحظه غایبان این تیم را آزار داده و سرمربی استقلال را محدود ساخته است. آبیها وعده به کسب اولین پیروزی در اولین بازی خانگی داده اند. منصوریان قطعا همچنان امید ابراهیمی، پادوانی، فرشید اسماعیلی و فرشید باقری را برای این بازی هم در اختیار نخواهد داشت، اما این تیم در غیاب این نفرات هم از بازیکنان بزرگ و تاثیر گذار دیگری بهره می برد.

آبی پوشان تهران شروع کارشان با شکست بوده و آنها برای جبران مافات هم که شده باید از همه توان شان برای پیروزی در این بازی خانگی استفاده کنند. سید مهدی رحمتی، وریا غفوری، خسرو حیدری، روزبه چشمی، پژمان منتظری، داریوش شجاعیان، سجاد شهباززاده، حسن بیت سعید، جباروف و شاید جباری از بازیکنان با تجربه و تاثیرگذار آبی‌ها هستند که در این بازی هم روی آنها حساب شده است.

حکایت تیم استقلال خوزستان با استقلال تهران تفاوت دارد. این تیم در هفته نخست یک پیروزی دلچسب در دقیقه ۹۰ با یک ضربه ایستگاهی استثنایی به دست آورد و حالا با روحیه‌ای بهتر نسبت به حریف خود در این دیدار به میدان می‌رود. به خصوص که شاگردان ویسی فشار تماشاگر و هوادار را هم روی خود احساس نمی‌کنند.

وحید شیخی ویسی این روزها تبدیل به یک دروازه بان قابل اتکا برای استقلال خوزستان شده و نقش پررنگ او در پیروزی هفته نخست استقلال خوزستان غیر قابل کتمان است. موسی کولیبالی در قلب خط دفاعی این تیم هم سرشار از قدرت بدنی و تجربه است و ویسی روی قدرت تدافعی او حساب ویژه‌ای باز کرده است. طالب ریکانی هم بازیکنی است که نبض بازی این تیم در میانه میدان را در دست دارد.

برنامه ریزی ویسی برای این بازی بیشتر استفاده از ضربات ایستگاهی است و به احتمال زیاد عمده تمرکز تیم استقلال در این بازی حرکات ترکیبی از کناره‌های زمین است.

* پارس جم - پیکان

در روزی که شهر جم نخستین میزبانی‌اش در تاریخ رقابت‌های لیگ برتر را تجربه می‌کند، این تیم پیکان است باید نقش نخستین تیم لیگ برتری را که در ورزشگاه جم بازی می‌کند را ایفا کند. با استاندارد شناخته شدن ورزشگاه تختی جم حالا هواداران این تیم و شهروندان جم برای اولین میزبانی در لیگ برتر لحظه شماری می‌کنند.

مهدی تارتار شروعی طوفانی در لیگ برتر داشت و با گلباران کردن گسترش فولاد در پایان هفته اول تنها تیم صدرنشین مسابقات بود. آلوز نانگ مهاجم دو گله این تیم در بازی اول امیدهای اول خط حمله تیم پارس جم برای باز کردن دروازه حریف است.

پیکانی‌ها در هفته اول نتوانستند از شرایط میزبانی شان استفاده کرده و در خانه مقابل پدیده متوقف شدند. با توجه به جو حاکم بر بازی و حمایت هواداران تیم پارس جم در اولین دیدار حضور خانگی تیم شان در لیگ برتر شاید جلالی کار سختی برای کسب امتیازات کامل این بازی داشته باشد.

رحمان احمدی دروازه بان با تجربه تیم پیکان و امیر حسین صادقی کهنه کار استحکام قابل ملاحظه‌ای به خط دفاعی این تیم بخشیده‌اند و در کنار آنها جوانانی مثل مرتضی آقاخان و مهدی شیری ساختار دفاعی این تیم را مستحکم داشته‌اند.

حضور بختیار رحمانی در کنار محمد صادق بارانی در خط میانی پیکان باعث شده تا این تیم یک خط هافبک خلاق و بازیساز داشته باشد. مهدی مومنی نیز بازیکنی خطرناک در خط حمله تیم پیکان محسوب می‌شود که می‌تواند روی سرنوشت این بازی تاثیر گذار باشد.

* پدیده - سپاهان

رضا مهاجری با قدمت سه فصل متوالی در یک تیم را می‌توان در حال حاضر با تداوم ترین مربی در لیگ برتر دانست. پدیده در دو فصل گذشته با مهاجری در حد انتظار نتیجه گرفته و به نظر نمی‌رسد انتظار مدیران این مجموعه در این فصل هم فراتر از نتایجی باشد که آنها در دو فصل گذشته گرفته باشند. اما سپاهان شرایط متفاوتی نسبت به پدیده دارد. این تیم بعد از دو فصل ناکامی در قهرمانی و کسب سهمیه، با استخدام کرانچار و یک خانه تکانی اساسی در ترکیبش با هدف مدعی بودن قدم به لیگ هفدهم گذشته است.

پدیده و سپاهان هر دو در هفته نخست مساوی کرده‌اند. هر دو هم برابر دو تیم خودروساز متوقف شده‌اند. با این تفاوت که پدیده خارج از خانه پیکان را متوقف کرد و سپاهان در خانه مقابل سایپا متوقف شد.

نویدکیا، محمدی، پاپی، آقایی و پورقاز از بازیکنان کلیدی تیم سپاهان هستند که در خطوط سه گانه این تیم بازی می‌کنند. قاضی، قاسمی نژاد، خلعتبری، صادقی و گردان هم از بازیکنان مهم و تاثیرگذار تیم پدیده هستند که مهاجری روی آنها برای این بازی حساب کرده است.