گسترش زبان آموزی به سود صلح جهانی است/ صلح نیاز بشر امروز

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس بنیاد سعدی در هشتاد و چهارمین دوره آئین اختتامیه دانش افزایی زبان فارسی که به همت این بنیاد و طی یک ماه گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل شده بود در سخنانی گفت: اختلاف زبان ها در دنیای ما یک واقعیت است. دنیای ما، دنیای اختلاف های زیادی است و این اختلاف ها باعث می شود ما هم حرف همدیگر را نفهمیم. آموزش زبان دیگران گامی است برای تفاهم بین‌المللی و درک همدیگر و در واقع گامی است به سوی صلح و زبان آموزی به سود صلح جهانی است.

وی افزود: نه ثروت، نه علم و نه فناوری و نه اقتصاد هیچ کدام نیاز بشر امروز نیست بلکه نیاز بشر امروز صلح است. در هر همایش جهانی و بین‌المللی از تروریسم صحبت می شود و شما می بینید که در منطقه ما روزی نیست که یک خبر تأسف آور از کشته شدن انسانهای بیگناه نبینیم ونشنویم.

رئیس فرهنگستان ادب فارسی با تأکید بر اینکه لازمه صلح آشنایی با دیگران و فهم آنها و معرفی خود به دیگران است این مسئله را محتاج زبان آموزی دانست و خطاب به دانشجویان خارجی که برای تحصیل زبان فارسی در یک ماه گذشته به ایران آمده اند اظهار داشت: قدر زبان فارسی را که در این مدت یاد گرفته اید، بدانید و بدانید که این برای شما یک سرمایه است؛ فارسی کلید یک گنج است و اگر آن را گم نکنید و از آن استفاده کنید، گنج حکمت، اندیشه، عرفان، دین، معنویت، عشق، انسانیت و محبت در اختیار شما قرار می گیرد.

وی یادآور شد: وقتی زبان فارسی در جهان گسترده شود، زمینه برای ارتباط همه جامعه ا یران با کشورهای دیگر هموارتر می شود. بعد از بازگشت به کشورهایتان، آموزش زبان فارسی را رها نکنید و دیگر اینکه رابطه خود را با بنیاد سعدی حفظ کنید.

رئیس بنیاد سعدی همچنین از زبان آموزان فارسی خواست تا تجربه خود را در ایران برای هموطنانشان بدون کم و کاست و افزوده ای بازگو کنند و از آنها پرسید آیا ایرانی که دیدید با ایرانی که قبل از آمدن به این کشور برایتان به تصویر کشیده بودند، یکی است؟ من از شما می خواهم که عین واقعیت ایران را برای هموطنان خود بازگو کنید.