آمادگی استرالیا برای همکاری معدنی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران؛ ایان بیگز، سفیر استرالیا در ایران در دیدار با معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران از آمادگی شرکت‌های زمین‌شناسی و معدنی این کشور برای حضور در پروژه های معدنی خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم تجارتمان با ایران، کارا و مؤثر بوده و زمینه آن بیش‌ از پیش مهیا شود.

بیگز همچنین با اشاره به تمایل شرکت‌های استرالیایی در ایران، افزود: در ایران زمینه حضور و فعالیت شرکت‌های زمین‌شناسی و معدنی استرالیا مهیا است؛ ضمن اینکه در خصوص آموزش نیز در ایران اقداماتی شده و قرار است مدیریت MBA استرالیا در ایران آموزش داده شود.

سفیر استرالیا در تهران، با بیان اینکه ایران و استرالیا از سالیان دور در حوزه آموزشی با یکدیگر تعامل داشته‌اند، اظهار داشت: کارشناسان علوم و فناوری استرالیا نیز می‌توانند در حوزه آموزش ایران فعالیت کنند.

به گفته او، سفارت استرالیا در ایران سرمایه‌گذاران این کشور را برای حضور در ایران تشویق می‌کند و امیدوار است دیدارهای پرباری بین بخش خصوصی دو کشور برگزار شود.

در ادامه، محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، توسعه روابط دوجانبه با استرالیا را ازجمله مسائل مدنظر اتاق ایران اعلام کرد.

کرباسی با اشاره به اینکه در گذشته ارزش مبادلات ایران و استرالیا به یک میلیارد دلار می‌رسید، گفت: در شرایط فعلی ارزش مبادلات دو کشور که مستقیم یا غیرمستقیم بین دو کشور جابه‌جا می‌شود، در چند صد میلیون دلار خلاصه‌ شده درحالی‌که سابقه تعامل دو کشور گویای ظرفیت‌های زیادی برای همکاری است.

معاون امور بین‌الملل اتاق ایران افزود: بخش خصوصی ایران برای شروع همکاری با بخش خصوصی استرالیا آمادگی دارد و اتاق ایران نیز علاقه‌مند است برای توسعه همکاری‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک کمک کند اما اولین نکته مهم در این مسیر، دسترسی آسان تجار ایرانی برای سفر به استرالیاست و برای تحقق این امر، تسهیل در گرفتن ویزا بسیار اهمیت دارد.

کرباسی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی مسافرت از ایران به استرالیا باید از طریق کشور ثالث انجام شود و بسیار زمان‌بر است، تقاضای برقراری پرواز مستقیم میان دو کشور را یکی از اولین اقدامات لازم در توسعه روابط دوجانبه عنوان کرد که باید در دستور کار قرار بگیرد.

به گفته او، برقراری پرواز می‌تواند به رشد صنعت گردشگری هر دو کشور نیز کمک شایانی کند.