۸۰۰۰ فرصت شغلی در سیستان و بلوچستان ایجاد خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر صبح امروز در نشست مشترک با استاندار سیستان و بلوچستان و امضای تفاهمنامهی توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و کمک به محرومیتزدایی و قراردادهای مشارکت با جوامع محلی و روستایی اظهار کرد: استان سیستان و بلوچستان نقطهی وحدت و نمونهی همزیستی اقوام مختلف است و ارتباط و علاقهمندی بسیار خوبی بین مردم سیستان و بلوچستان و رهبری وجود دارد.
مخبر گفت: باوجود ظرفیتهای بالقوهای که در کشور وجود دارد پسندیده نیست که حتی یک نفر بیکار و فقیر داشته باشیم.
وی اذعان داشت: ایران در بحث تولید صنایعدستی رتبهی هشتم و در بحث تنوع رتبهی اول را دارد که باید از این ظرفیتها به شکل مطلوب استفاده شود. مخبر تأکید کرد درزمینهی ساماندهی صنایعدستی استان سیستان و بلوچستان نیز ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) افزود: تکیهبر بنگاههای خرد و متوسط و آموزش نیروی انسانی از راههای پیشرفت کشورهای توسعهیافته است و در این استان با این ظرفیت باید اشتغال مبتنی بر تولیدات و مزیتهای صادرات محور را ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: مردم باید ثمرهی شیرینی محصولات خود را بچشند و امیدواریم این سفر نقطهی عطفی در این حلقهی مفقوده ایجاد کند.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) خاطرنشان کرد: ساخت کارخانهی فرآوری خرما در سراوان، کارخانه فرآوری پسته در بخش کورین زاهدان، اعطای تسهیلات اشتغالزایی و اختصاص اعتبار برای کودکان بازمانده از تحصیل ازجمله طرحهای بنیاد برکت در این استان است که امروز مورد موافقت قرار گرفت.
وی بیان کرد: کارخانهی فرآوری خرما در سراوان با سرمایهگذاری ۱۸۰ میلیارد ریال و کارخانهی فرآوری پسته در بخش کورین شهرستان زاهدان با سرمایهگذاری ۱۳۰ میلیارد ریال توسط بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ساخته میشود.
مخبر همچنین تأکید کرد: پرورش شتر ظرفیت بسیار خوبی در استان است که باید طرحی جامع در زمینهی پرورش و ساماندهی آن با مدل اجتماعمحور در استان نوشته شود و ما این آمادگی را داریم که به افراد متقاضی خرید شتر وام قرضالحسنه دهیم.
وی تصریح کرد: بنیاد برکت به ۲ هزار نفر در سیستان و بلوچستان تسهیلات قرضالحسنهی ۵۰ میلیون ریالی برای ایجاد طرحهای اشتغالزایی از جمله خرید شتر اعطا میکند.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گفت: ۱۵۰ میلیارد ریال برای جذب ۷۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان اختصاصمی یابد. مخبر اظهار داشت: با اختصاص این میزان اعتبار، تمام ۷۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان مهر ماه امسال سر کلاس درس حاضر خواهند شد.
وی افزود: مهارتآموزی نیروی انسانی برای توسعهی کشور و سیستان و بلوچستان از اهمیت خاصی برخوردار است که بنیاد برکت در این زمینه فعالیت میکند. وی ادامه داد: بنیاد برکت در سیستان و بلوچستان پنج هنرستان کار و دانش به منظور مهارتآموزی به دانشآموزان این استان میسازد.
وی بیان کرد: بنیاد برکت این آمادگی را دارد تا به واحدهای تولیدی غیرفعال در سیستان و بلوچستان که میتوانند به چرخهی تولید بازگردند تسهیلات ارایه کند و در همین زمینه، گروه ارزیاب مورد نیاز را برای بررسی و تهیهی گزارش به منظور تصمیمگیری به مناطق اعزام میکنیم.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گفت: با توجه به گستردگی سیستان و بلوچستان و نیاز مردم به امکانات بهداشتی، بنیاد برکت ۶ دستگاه اتوبوس را برای انجام معاینات غربالگری و درمانی به این استان اختصاص میدهد. ایجاد پایگاههای مشارکت سلامت نیز ضرورتی مهم در استان است که در این زمینه اقدامات لازم انجام میپذیرد.
مخبر اظهار داشت: بنیاد برکت ۲۵ درصد هزینهی ساخت بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی در حاشیهی زاهدان را نیز تقبل میکند.
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) افزود: در زمینهی اجرای طرح آبیاری ۴۶ هزار هکتار از اراضی منطقهی سیستان نیز بررسیهای لازم انجام و حمایتهای مورد نظر انجام خواهد شد.
مخبر گفت: تاکنون از سوی این ستاد ۲۰۰ میلیارد تومان در استان هزینه شده است و در این سفر نیز تأکید بر بخش سرمایهگذاری و اشتغال است که در رفع بیکاری استان و ارتقای معیشت مردم مؤثر هستند.
وی افزود: سیستان و بلوچستان با وجود قومیتها و مذاهب مختلف، مظهر وحدت بین شیعه و سنی در جهان است.
مخبر بیان کرد: علاقه و محبت متقابلی بین رهبر معظم انقلاب و مردم شیعه و سنی سیستان و بلوچستان وجود دارد.
وی افزود: سیستان و بلوچستان ظرفیتهای بسیار زیادی دارد که با برنامهریزی دقیق میتوان از این پتانسیلها برای تأمین نیاز سایر استانهای کشور نیز بهره برد.
در نشست امروز، تفاهمنامهی جامع محرومیتزدایی و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی استان سیستان و بلوچستان به ارزش ۸۰۰ میلیارد تومان از سوی رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و استاندار سیستان و بلوچستان امضا شد. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از طریق بنیاد برکت پیش از این نیز نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان در استان سرمایهگذاری کرده بود که با مبلغ تفاهمنامهی اخیر این رقم به ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. با اجرای بخشهای مربوط به توانمندسازی اقتصادی تفاهمنامهی امضا شده، برای ۸۰۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
نظر شما