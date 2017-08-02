هنرمندان وظیفه به حرکت درآوردن حقایق اسلامی و فرهنگ رضوی را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرادخانی شامگاه چهارشنبه در اختتامیه دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی اظهار کرد: جشنواره تئاتر رضوی بهترین فرصت برای ترویج و معرفی حقایق اسلامی است چراکه مردم بهویژه نسل جوان با واقعیتهای فرهنگ رضوی آشنایی پیدا میکنند.
مرادخانی تأکید کرد: ضرورت دارد برای ارتباط بین هنر و فرهنگ بومی و مذهبی از جشنواره تئاتر رضوی استفاده کنیم چراکه بهترین فرصت است.
وی افزود: برای علاقهمند کردن جوانان با جشنواره تئاتر رضوی باید تلاش بیشتر کرد تا در سالهای آینده افراد بیشتری از این جشنواره استقبال کنند.
معاون وزیر ارشاد بر ماندگاری فرهنگ بومی و مذهبی تأکید کرد و گفت: حضور باشکوه مردم خراسان شمالی در جشنواره تئاتر رضوی نشاندهنده فرهنگ دیرین این استان است.
مرادخانی بیان کرد: برگزاری جشنوارههای مذهبی سبب آشنایی بیشتر و بازخوانی معارف دینی و هنری برای نسل جوان میشود و همچنین میتوان ثمره آن را در آینده دید.
وی اظهار کرد: بهمنظور استقرار دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر رضوی تمام تلاش خود را با کمک مدیران خراسان شمالی میکنیم.
نظر شما