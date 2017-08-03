ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برابر تراکتورسازی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس پس از جلسه فنی با بازیکنان، ترکیب سرخپوشان برابر تیم تراکتورسازی در هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران (جام خلیج فارس) را به شرح زیر اعلام کرد:
علیرضا بیرانوند، حسین ماهینی (کاپیتان)، محمد انصاری، شجاع خلیلزاده، صادق محرمی، محسن ربیعخواه، فرشاد احمدزاده، محسن مسلمان، وحید امیری، گادوین منشا و مهدی طارمی.
گفتنی است؛ دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و تراکتورسازی از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز پنجشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۶ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.
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