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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۰۰

هفته دوم لیگ برتر؛

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برابر تراکتورسازی اعلام شد

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس برابر تراکتورسازی اعلام شد

کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس ترکیب این تیم برای دیدار برابر تراکتورسازی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس پس از جلسه فنی با بازیکنان، ترکیب سرخپوشان برابر تیم تراکتورسازی در هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران (جام خلیج فارس) را به شرح زیر اعلام کرد:

علیرضا بیرانوند، حسین ماهینی (کاپیتان)، محمد انصاری، شجاع خلیل‌زاده، صادق محرمی، محسن ربیع‌خواه، فرشاد احمدزاده، محسن مسلمان، وحید امیری، گادوین منشا و مهدی طارمی.

گفتنی است؛ دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتورسازی از ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه امروز پنجشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۶ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4049452

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