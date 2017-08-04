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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۴

مدیرکل ثبت احوال استان یزد:

۹۰۰ نوزاد یزدی در یک‌سال گذشته مزین به نام امام رضا(ع) شدند

۹۰۰ نوزاد یزدی در یک‌سال گذشته مزین به نام امام رضا(ع) شدند

یزد ـ مدیرکل ثبت احوال استان یزد گفت: از سالروز ولادت امام هشتم در سال ۹۵ تاکنون، ۱۲ هزار و ۸۵۶ تولد نوزاد پسر در یزد ثبت شده که از این تعداد برای ۹۰۰ نوزاد نام مبارک «رضا» انتخاب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ثبت احوال استان یزد، سیدمحمد طباطبایی اظهار داشت: از مرداد ماه ۹۵ تاکنون اسامی ترکیبی با نام رضا به ترتیب علیرضا ۳۲۴ بار، امیررضا ۱۹۲ بار، محمدرضا ۱۵۴ مرتبه، رضا ۱۱۴ بار، احمدرضا ۵۱ بار، حمیدرضا ۴۷ مرتبه، امید رضا ۱۲ بار و عمادرضا نیز شش مرتبه در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور برای نوزادان یزدی به ثبت رسیده است.

وی، اسامی امیرعلی، ابوالفضل، امیرحسین، علی و حسین را در صدر محبوب‌ترین اسامی برای نوزادان در بین خانواده‌های یزدی اعلام کرد.

دبیر شورای ثبت احوال استان با استناد به آمار این پایگاه در سطح کشور افزود: امام رضا (ع) تنها یک کنیه با عنوان ابوالحسن داشتند که ۲۹هزار و ۵۰۰ نفر تاکنون در کشور به این اسم نامیده شده‌اند و در مجموع القاب و کنیه‌ امام علی بن موسی (ع) یک میلیون و ۹۸۲ هزار و ۶۵۰ بار در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به ثبت رسیده است.

به گزارش مهر، هشتمین پیشوای شیعیان، امام علی بن موسی الرضا (ع) در ۱۱ ذی القعده سال ۱۴۸ هجری در مدینه دیده به جهان گشود و در سن ۵۵ سالگی در آخر ماه صفر سال ۲۰۳ هجری به شهادت رسید و در شهر مشهد به خاک سپرده شد.

کد مطلب 4049649

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