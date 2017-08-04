  1. استانها
  2. یزد
۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۵۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد:

برگزاری جشن‌ و راه‌اندازی هیئت با هدف معرفی اهل‌بیت (ع) باشد

برگزاری جشن‌ و راه‌اندازی هیئت با هدف معرفی اهل‌بیت (ع) باشد

یزد ـ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: احادیث نشان می‌دهد زیارت ائمه اطهار (ع)، برگزاری جشن‌ها و راه‌اندازی هیئت باید با هدف شناخت اهل‌بیت (ع) باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدشریف حسینی کوهستانی در جمع اعضای هیئت امنای هیئت یکی از محلات قدیمی و بزرگ یزد (کوچه بیوک) با اشاره به روایاتی که در مورد زیارت ائمه اطهار (ع) مبنی بر اینکه هرکس به زیارت ائمه نائل شود، بهشت بر او واجب می‌شود، اظهار داشت: البته شرایطی برای زیارت در نظر گرفته ‌شده که آن شرط، شناخت ائمه اطهار (ع) است.

وی بیان کرد: این حدیث نشان می‌دهد که زیارت ائمه اطهار (ع)، برگزاری جشن‌ها، راه‌اندازی هیئت و .. همه باید با هدف شناخت و معرفی اهل‌بیت (ع) باشد.

وی با اشاره به حدیثی از امام رضا که می‌فرمایند اگر حرف‌های ما درست به مردم عرضه شود، مردم جذب دین می‌شوند، افزود: کل دستورهای دین منطبق بر فطرت انسان است و به همین دلیل مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

حسینی کوهستانی بیان کرد: محله کوچه بیوک از محلات قدیمی و با نان و نشان استان است و با توجه به انتصاب نماینده ولی‌فقیه در استان به این محل باید مسجد کوچه بیوک بعد از مسجد حظیره به پایگاه دوم انقلاب در استان تبدیل شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با بیان اینکه هیئت‌های دارای جمعیت جوان و پرشور در استان بسیار است، اظهار داشت: هیئت واقعی هیئتی است که نسبت به مسائل جامعه و انقلاب دغدغه داشته باشد.

کد مطلب 4049718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها