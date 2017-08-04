به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدشریف حسینی کوهستانی در جمع اعضای هیئت امنای هیئت یکی از محلات قدیمی و بزرگ یزد (کوچه بیوک) با اشاره به روایاتی که در مورد زیارت ائمه اطهار (ع) مبنی بر اینکه هرکس به زیارت ائمه نائل شود، بهشت بر او واجب میشود، اظهار داشت: البته شرایطی برای زیارت در نظر گرفته شده که آن شرط، شناخت ائمه اطهار (ع) است.
وی بیان کرد: این حدیث نشان میدهد که زیارت ائمه اطهار (ع)، برگزاری جشنها، راهاندازی هیئت و .. همه باید با هدف شناخت و معرفی اهلبیت (ع) باشد.
وی با اشاره به حدیثی از امام رضا که میفرمایند اگر حرفهای ما درست به مردم عرضه شود، مردم جذب دین میشوند، افزود: کل دستورهای دین منطبق بر فطرت انسان است و به همین دلیل مورد پذیرش قرار میگیرد.
حسینی کوهستانی بیان کرد: محله کوچه بیوک از محلات قدیمی و با نان و نشان استان است و با توجه به انتصاب نماینده ولیفقیه در استان به این محل باید مسجد کوچه بیوک بعد از مسجد حظیره به پایگاه دوم انقلاب در استان تبدیل شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با بیان اینکه هیئتهای دارای جمعیت جوان و پرشور در استان بسیار است، اظهار داشت: هیئت واقعی هیئتی است که نسبت به مسائل جامعه و انقلاب دغدغه داشته باشد.
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