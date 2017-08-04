به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ منوچهر نصیری اظهار داشت: در تیر ماه سال جاری مردم شهر ستان یزد ۳۲ هزار و ۷۴۴ تماس تلفنی با مرکز ۱۱۰ یزد داشته اند که در این راستا ۲۱ هزار و ۹۲۷ تماس با راهنمایی و ارشاد نسبت به رفع مشکل مردم اقدام شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد بیان کرد: ۱۰هزار و ۸۱۷ مورد از این تماس ها عملیاتی شده است.

وی یادآور شد: بیشتر این اخبار مربوط به مزاحمت بوده که رفع این معضل در جامعه نیازمند فرهنگ سازی مناسب به ویژه از سوی اصحاب رسانه است.

نصیری ادامه داد: همه تلاش ما این است که مردم رضایت کامل از حضور ۱۱۰ در موارد اعلام شده داشته باشند و در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نخواهد شد.