حملات هوایی عربستان به صعده ۱۹ کشته و زخمی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های ائتلاف تجاوز به یمن به سرکردگی آمریکا در تازه ترین جنایات خود، صبح امروز مناطق مختلف استان صعده در شمال یمن را بمباران کردند.

منابع بیمارستانی یمن خبر دادند که در این دو جنایت، ۹ نفر از غیرنظامیان یمنی کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

عربستان همراه با چند کشور دیگر از روز ششم فروردین سال ۹۴ اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور با هدف بازگرداندن عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی یمن به قدرت کرد.

این تجاوز نظامی تاکنون نتیجه ای جز کشتار و زخمی شدن هزاران یمنی و همچنین آواره شدن میلیون ها یمنی و ویرانی زیرساخت های این کشور نداشته است. از آغاز جنایات عربستان و ائتلاف سعودی علیه یمن تاکنون، بیش از ۳۰ هزار غیر نظامی یمنی کشته و یا زخمی شده‌اند.