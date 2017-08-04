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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۹

پارادوومیدانی جوانان جهان - سوئیس؛

سومین مدال کاروان دوومیدانی ایران طلایی شد

سومین مدال کاروان دوومیدانی ایران طلایی شد

سومین مدال کاروان ایران در رقابت های پارادوومیدانی جوانان جهان توسط محمدحسن میرزایی و به رنگ طلا به دست آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت های پارادوومیدانی جوانان جهان که روز گذشته با حضور ٢٧٥ ورزشکار از ٤١ کشور جهان  در سوئیس آغاز شد، امروز جمعه و در دومین روز این رقابت ها کاروان ایران صاحب اولین مدال طلا شد.

بر این اساس در رقابت های پرتاب دیسک  کلاس ادغامی F۵۲/۵۷ محمد حسن میرزایی با ثبت رکورد ۲۵ متر و ۹۷ سانتی متر صاحب مدال طلا شد. در همین ماده مهدی قادری با رکورد ۱۶ متر و ۸۴ سانتی متر دوم شد و با توجه به حضور تنها دو پرتابگر در این ماده و قانون منفی یک، تنها یک مدال به میرزایی تعلق گرفت.

همچنین در رقابت های بخش بانوان هم زینب گودرزی، در ماده پرتاب دیسک، کلاس F۵۷ رکورد ۱۷ متر و ۱۹سانتی متر را به ثبت رساند. وی تنها پرتابگر حاضر در این ماده و کلاس بود.

مدال طلای محمد حسن میرزایی سومین مدال کاروان دوومیدانی ایران در رقابت های پارادوومیدانی جوانان جهان بود. کاروان ایران روز گذشته توسط عارف بهاروند در ماده پرتاب وزنه کلاس F۳۶ به مدال نقره دست یافت ضمن اینکه اشکان چراغی هم در پرتاب وزنه F۳۵ به مدال برنز دست یافت. 

کد مطلب 4049842
زینب حاجی حسینی

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