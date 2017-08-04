  1. استانها
  2. یزد
۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۱۲

امام جمعه موقت یزد:

آمریکا مصداق بارز کفار در سوره انفال است/لزوم عبرت‌گیری مسئولان

آمریکا مصداق بارز کفار در سوره انفال است/لزوم عبرت‌گیری مسئولان

یزد ـ امام جمعه موقت یزد با اشاره به آیه ۵۵ سوره انفال گفت: آمریکا مصداق بارز و روشن کفار مورد اشاره در این آیه شریفه قرآن کریم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدجواد آیت‌اللهی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به پیمان‌شکنی‌های آمریکا اظهار داشت: آمریکایی‌ها تعهدات خود در برجام را نقض کردند و نه تنها به پیمان شکنی اقدام کردند بلکه با وضع تحریم های جدید، به همگان ثابت کردند که دشمنی آمریکا با ایران و مردم مسلمان آن پایان ندارد.

وی با اشاره به اینکه آمریکا همواره تلاش کرده تا خلق و خوی خصمانه خود را به ملت ایران نشان دهد، افزود: دشمنی آمریکایی‌ها با ملت مسلمان ایران مدام و همیشگی است و هرگز نباید به دوستی آنها اعتماد کرد.

آیت اللهی، بدعهدی‌ها و پیمان‌شکنی‌ها و برخوردهای خصمانه را نشانه دشمنی ریشه‌دار و عمیق آمریکایی‌ها با ملت ایران دانست و بیان کرد: نباید به قول‌های آمریکایی‌ها خوش‌بین بود.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به آیه ۵۵ سوره انفال یادآور شد: خداوند متعال در این آیه از قرآن کریم می‌فرماید که بدترین مخلوقات خدا کسانی هستند که کافر شده و قرار نیست ایمان بیاورند و اینها مدام عهدهای خود را می شکنند.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها امروز مصداق بارز این آیه شریف قرآن کریم هستند و امروز دیگر بدعهدی‌های آمریکا به همگان ثابت شده است.

آیت اللهی با اشاره به اینکه تحریم ها شرایط سختی را بر کشور ما حاکم کرد، افزود: البته همین تحریم‌ها سبب شد تا ظرفیت‌های کشور دیده شود و به طور قطع خیر و صلاح مسلمین در این تحریم‌ها بوده زیرا با این اقدام دشمنان، مسلمین به پیشرفت‌های بزرگی دست پیدا کردند.

خطیب موقت جمعه یزد تصریح کرد: آمریکایی‌ها مصداق بارز کفار هستند بنابراین عده‌ای در داخل کشور نباید به ارتباط با آمریکا دل خوش کنند و نباید به آنها لبخند بزنند بلکه باید به جای کنار آمدن با دشمن، با نیروهای دلسوز داخلی کنار بیایند و با یکدیگر در برابر دشمنان متحد شوند.

وی اظهار امیدواری کرد: مسئولان کشور از بد عهدی‌های آمریکا درس عبرت بگیرند و به این شیطان بزرگ اعتماد نکنند و به شناخت درستی از دوست و دشمن خود برسند.

کد مطلب 4049909

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه