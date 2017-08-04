به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدجواد آیت‌اللهی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به پیمان‌شکنی‌های آمریکا اظهار داشت: آمریکایی‌ها تعهدات خود در برجام را نقض کردند و نه تنها به پیمان شکنی اقدام کردند بلکه با وضع تحریم های جدید، به همگان ثابت کردند که دشمنی آمریکا با ایران و مردم مسلمان آن پایان ندارد.

وی با اشاره به اینکه آمریکا همواره تلاش کرده تا خلق و خوی خصمانه خود را به ملت ایران نشان دهد، افزود: دشمنی آمریکایی‌ها با ملت مسلمان ایران مدام و همیشگی است و هرگز نباید به دوستی آنها اعتماد کرد.

آیت اللهی، بدعهدی‌ها و پیمان‌شکنی‌ها و برخوردهای خصمانه را نشانه دشمنی ریشه‌دار و عمیق آمریکایی‌ها با ملت ایران دانست و بیان کرد: نباید به قول‌های آمریکایی‌ها خوش‌بین بود.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به آیه ۵۵ سوره انفال یادآور شد: خداوند متعال در این آیه از قرآن کریم می‌فرماید که بدترین مخلوقات خدا کسانی هستند که کافر شده و قرار نیست ایمان بیاورند و اینها مدام عهدهای خود را می شکنند.

وی ادامه داد: آمریکایی‌ها امروز مصداق بارز این آیه شریف قرآن کریم هستند و امروز دیگر بدعهدی‌های آمریکا به همگان ثابت شده است.

آیت اللهی با اشاره به اینکه تحریم ها شرایط سختی را بر کشور ما حاکم کرد، افزود: البته همین تحریم‌ها سبب شد تا ظرفیت‌های کشور دیده شود و به طور قطع خیر و صلاح مسلمین در این تحریم‌ها بوده زیرا با این اقدام دشمنان، مسلمین به پیشرفت‌های بزرگی دست پیدا کردند.

خطیب موقت جمعه یزد تصریح کرد: آمریکایی‌ها مصداق بارز کفار هستند بنابراین عده‌ای در داخل کشور نباید به ارتباط با آمریکا دل خوش کنند و نباید به آنها لبخند بزنند بلکه باید به جای کنار آمدن با دشمن، با نیروهای دلسوز داخلی کنار بیایند و با یکدیگر در برابر دشمنان متحد شوند.

وی اظهار امیدواری کرد: مسئولان کشور از بد عهدی‌های آمریکا درس عبرت بگیرند و به این شیطان بزرگ اعتماد نکنند و به شناخت درستی از دوست و دشمن خود برسند.