به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و استقلال صنعتی خوزستان از هفته دوم رقابت­های لیگ هفدهم از ساعت ۲۱ امروز جمعه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. حاشیه های قبل از این دیدار را در زیر خواهید خواند:

*هواداران استقلال علیه برانکو ایوانکوویچ و یحیی گل محمدی سرمربیان دو تیم پرسپولیس و تراکتورسازی شعار دادند.

* طرفداران استقلال همچنین علیه رضا کرملاچعب که به تازگی از پرسپولیس به استقلال خوزستان رفته است، شعار دادند. این بازیکن روز پیش در مصاحبه ای اعلام کرده بود که به استقلال تهران گل می زنم و پرسپولیس را خوشحال می کنم.

* طرفداران استقلال عبدالله ویسی سرمربی استقلال خوزستان را مورد تشویق قرار دادند.

* با توجه به فروش غیر نقدی بلیت در ورزشگاه آزادی، هواداران به شدت نسبت به این موضوع معترض بودند.

* قرار است قبل از شروع این دیدار از خانواده شهید بابایی تجلیل به عمل بیاید.