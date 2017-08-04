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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۳۳

حاشیه دیدار استقلال تهران و استقلال خوزستان؛

بی توجهی تماشاگران به قانون فدراسیون و استعمال دخانیات در آزادی!

بی توجهی تماشاگران به قانون فدراسیون و استعمال دخانیات در آزادی!

با وجود قوانین بازدارنده فدراسیون فوتبال، تعدادی از تماشاگران پیش از آغاز بازی استقلال تهران و استقلال خوزستان اقدام به کشیدن سیگار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال تهران و استقلال خوزستان از ساعت ۲۱ در ورزشگاه آزادی به مصاف هم خواهند رفت.

یکی از اتفاقات حاشیه ای این بازی به تداوم رفتارهای غیرحرفه ای تماشاگران در ورزشگاه برمی گردد. باوجود اینکه سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال با وضع قانون، استعمال دخانیات و سیگار در ورزشگاه های کشور را ممنوع اعلام کرده بودند، این رفتار تماشاگران در بازی امروز استقلال هم ادامه یافت.

در حالی که هنوز این بازی آغاز نشده بود تعدادی از تماشاگران این قانون را زیر پا گذاشتند و به کشیدن سیگار مشغول بودند.

پیش از این گزارش های میدانی در ورزشگاه آزادی نشان داد که قانون عدم استعمال سیگار در ورزشگاه نتیجه ای نداشته و هنوز هستند تماشاگرانی که اقدام به این کار می کنند.

کد مطلب 4050008

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