پیروزی پرگل منچستر سیتی مقابل وستهام

به گزارش خبرگزاری مهر، بازی این دو تیم روز جمعه در خاک ایسلند برگزار شد که در پایان برتری ۳ بر صفر شاگردان پپ گواردیولا رقم خورد.
گابریل خسوس (۸)، سرخیو آگوئرو (۵۶) و رحیم استرلینگ (۷۰) در این بازی برای منچستر سیتی گلزنی کردند.
تیم فوتبال منچستر سیتی در دیدار تدارکاتی برابر وستهام به بردی پرگل دست یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، بازی این دو تیم روز جمعه در خاک ایسلند برگزار شد که در پایان برتری ۳ بر صفر شاگردان پپ گواردیولا رقم خورد.
گابریل خسوس (۸)، سرخیو آگوئرو (۵۶) و رحیم استرلینگ (۷۰) در این بازی برای منچستر سیتی گلزنی کردند.
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