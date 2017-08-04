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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۰۶

دیدارهای دوستانه بین المللی؛

پیروزی پرگل منچستر سیتی مقابل وستهام

پیروزی پرگل منچستر سیتی مقابل وستهام

تیم فوتبال منچستر سیتی در دیدار تدارکاتی برابر وستهام به بردی پرگل دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازی این دو تیم روز جمعه در خاک ایسلند برگزار شد که در پایان برتری ۳ بر صفر شاگردان پپ گواردیولا رقم خورد.

گابریل خسوس (۸)، سرخیو آگوئرو (۵۶) و رحیم استرلینگ (۷۰) در این بازی برای منچستر سیتی گلزنی کردند.

کد مطلب 4050016

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