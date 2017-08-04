پیروزی پرگل منچستر سیتی مقابل وستهام

به گزارش خبرگزاری مهر، بازی این دو تیم روز جمعه در خاک ایسلند برگزار شد که در پایان برتری ۳ بر صفر شاگردان پپ گواردیولا رقم خورد.

گابریل خسوس (۸)، سرخیو آگوئرو (۵۶) و رحیم استرلینگ (۷۰) در این بازی برای منچستر سیتی گلزنی کردند.