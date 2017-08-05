خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: نیروهای مقاومت متشکل از نظامیان سوری و لبنانی با مشارکت اعضای حزب‌الله لبنان چندی پیش عملیات گسترده‌ای را به‌منظور پاکسازی کامل منطقه «جرود عرسال» در مرزهای مشترک سوریه و لبنان کلید زدند. جرود عرسال، منطقه‌ای است که مدت‌هاست تروریست‌های تکفیری در آنجا مستقر هستند. شکست تروریست‌های تکفیری جبهه النصره در عرسال لبنان از اهمیت ویژه‌ای برای نیروهای مقاومت برخوردار است. نیروهای مقاومت با ضرباتی که تکفیریها وارد آوردند از نفوذ مجدد آنها به مناطق آزادشده سوری ممانعت به عمل آورند. از سوی دیگر، حضور تروریست‌ها در منطقه مرزی عرسال، می توانست سرمنشأ بسیاری از ناامنی‌ها در مناطق مختلف لبنان باشد. به همین دلیل، نیروهای مقاومت سوریه و لبنان در عملیاتی مشترک و کم‌نظیر با یکدیگر، ضربه نهایی را به جبهه النصره وارد کردند.

نیروهای مقاومت در همان ساعات اولیه آغاز این عملیات بزرگ، ضربات سهمگینی را بر پیکره تکفیری‌ها وارد کرده و شمار زیادی از آنها را به هلاکت رساندند. افزون بر این، ده‌ها عنصر تکفیری دیگر نیز توسط رزمندگان مقاومت به‌شدت زخمی شده یا به اسارت گرفته شدند. حزب‌الله لبنان در نبرد با تکفیری‌ها در عرسال، علاوه‌بر نیروهای زمینی از قدرت موشکی و توپخانه‌ای خود نیز بهره‌برداری کرد. حزب‌الله بسیاری از ارتفاعات استراتژیک واقع در عرسال را هدف حملات موشکی و خمپاره‌ای گسترده قرار داد؛ اقدامی که موجبات فرار دسته‌جمعی تکفیری‌ها را فراهم آورد. از سوی دیگر، «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان در آخرین سخنرانی خود پیروزی بر تکفیریها در عرسال را مرهون حمایت های سخاوتمندانه جمهوری اسلامی ایران دانست.

درباره پیروزی در عرسال با توفیق شومان تحلیلگر لبنانی گفتگو کردیم :

*حزب الله لبنان و نیروهای مقاومت اخیرا موفق شدند در یک عملیات سخت و نفسگیر منطقه مرزی «عرسال» را به طور کامل از وجود تروریست های تکفیری جبهه النصره پاکسازی کنند. اهمیت ویژه این دستاورد برای محور مقاومت در چیست؟

اهمیت اصلی پیروزی محقق شده در عرصه میدانی، تأمین امنیت لبنان از یک سوی و امن‌تر شدن سوریه از سوی دیگر، است. علاوه براین، از این پس مرزهای سوریه و لبنان از وجود تمامی تروریستهای تکفیری جبهه النصره خالی هستند و زمینه برای پاکسازی مناطق تحت تصرف داعش نیز فراهم شده است. این دستاورد بزرگی برای محور مقاومت است. اقدامات تروریستیِ گروههای تکفیری در لبنان موجب ایجاد اخلال در چرخه اقتصادی این کشور شده بود. با کاسته شدن از حجم این اقدامات، بدون شک چرخه اقتصادی لبنان نیز رونق خواهد گرفت. بنابراین، اتفاقی که رخ داد تنها در عرصه سیاسی سودمند نبوده و در عرصه اقتصادی نیز ثمرات خاص خود را داشته است.

*از زمان آغاز عملیات حزب الله علیه تکفیریها در عرسال برخی جریان های داخلی لبنانی اعتراض کردند که حزب الله نباید در چنین عملیات هایی مداخله کند، چراکه ورود به چنین عملیاتهایی از وظایف ارتش لبنان است. علت این اعتراضات را چه می بینید؟

من تصور می کنم که تحولات سه یا چهار ساله گذشته به خوبی گویای این واقعیت است که اگر حزب الله لبنان در عملیات های ضد تروریستی در مرزهای این کشور و خارج از آن مشارکت نمی کرد، امروز تکفیریها به قلب لبنان نیز رسیده بودند. کسانی که به دنبال عدم مشارکت حزب الله در چنین عملیات های ضد تروریستی نیستند، در واقع در صدد حفظ داعش و جبهه النصره هستند. برخی از طرف های داخلی لبنان به دنبال باج خواهی سیاسی از حزب الله هستند. آنها در این مسیر از هر ابزاری استفاده می کنند؛ حتی اگر این اقدامات آنها به قیمت باقی ماندن تروریستهای داعش و جبهه النصره منجر شود. با این حال، افکار عمومی لبنانی ها با آنچه که در برخی مواقع می شنویم کاملا متفاوت است. مخالف ها با حزب الله به نمایندگی از ملت لبنان انجام نمی شود.

*سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان در جریان آخرین سخنرانی خود از نقش جمهوری اسلامی ایران در تحقق پیروزی بر جبهه النصره در عرسال سخن گفت. نقش ایران در حصول این دستاورد را چگونه ارزیابی می کنید؟

معتقدم که حمایت جمهوری اسلامی ایران از حزب الله و محور مقاومت در لبنان به مسأله ای تبدیل شده است که دیگر هیچکس نمی تواند آن را انکار کند. جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در خط مقدمه مبارزه با تروریسم ایستاده است. اقدامات ایران در حمایت از محور مقاومت در واقع، تأمین کننده منافع ملی لبنان و همچنین منافع ملی سوریه است. علاوه بر این، ایران تلاش می کند تا منطقه و جهان به طور کامل از تروریست ها و اقدامات تروریستی آنها پاک شود. من شخصا بر این باور هستم که هر انسان باوجدانی باید از جمهوری اسلامی ایران به دلیل ایستادگی آن در برابر تروریسم تشکر و قدردانی کند.

*در ارتباط با تحولات میدانی سوریه اخیرا شاهد حصول توافق مناطق کاهش تنش در این کشور بوده ایم. درحالی که گروه های مسلح همچنین به نقض مفاد این توافقنامه ادامه می دهند، آینده این توافق را چگونه می بینید؟

توافق مناطق کاهش تنش در سوریه، در مرحله کنونی در حال امتحان پس دادن است. واضح است که هم اکنون اختلافات زیادی میان گروه های مسلح مختلف در سوریه بر سر این توافق وجود دارد. ما شاهد یک دیدگاه واحد از سوی گروه های مسلح در قبال توافق مناطق کاهش تنش نیستیم. همچنین شکی نیست که تعدادی از گروه های مسلح تمام تلاش خود را برای به شکست کشاندن کامل این توافق به کار بسته اند. تروریست های داعش و جبهه النصره بیشترین ضرر را از اجرایی شدن توافق مناطق کاهش تنش در سوریه متحمل شدند. به همین دلیل، این دو گروه تروریستی شبانه روز تلاش می کنند تا در مناطق کاهش تنش و مناطقی که در آنجا آتش بس برقرار شده است، منازعه ایجاد کنند. در آینده نه چندان دور مشخص می شود که آیا گروه های مسلح به دنبال راهکار سیاسی برای پایان بحران سوریه هستند و یا راهکار نظامی را ترجیح می دهند. توافق مناطق کاهش تنش همانگونه که گفتم اکنون در مرحله آزمون و خطا قرار دارد.