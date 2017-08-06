اعزام بدمینتون بازان قم به مسابقات قهرمانی پایه کشور

علی پنجه باشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم‌های بدمینتون رده‌های سنی پایه استان قم در بخش پسران از اواخر مرداد تا پایان شهریور مسابقات قهرمانی کشور را در پیش دارند و تیم استان قم نیز امسال در تمامی رده‌ها در این رقابت‌ها حضور پیدا می‌کند.

وی افزود: تیم بدمینتون خردسالان پسر استان قم از ۱۹ مرداد تا ۲۳ مرداد در مسابقات قهرمانی کشور در کرمان شرکت می‌کند که امیر علی موسوی، امیر رضا رضایی، پرهام اقتداری، طاها فراهانی و علیرضا وحید مقدم بازیکنان این تیم هستند.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم گفت: محسن صادقیان به عنوان مربی و عباس فیاضی به عنوان سرپرست این تیم را همراهی می‌کنند اما تیم بدمینتون جوانان پسر استان قم نیز از ۳۱ مرداد در مسابقات قهرمانی کشور در بوکان آذربایجان غربی حاضر می‌شود.

پنجه باشی بیان داشت: مربی این تیم مجتبی ساده خود است اما نفرات این تیم از میان نفرات منتخب فنی مسابقات انتخابی استانی که در سالن بدمینتون مرحوم حامد فره‌مند ورزشگاه حیدریان برگزار شد مشخص خواهند شد.

وی عنوان کرد: علاوه بر این بدمینتون بازان نوجوان پسر قم نیز ۱۳ شهریور در مسابقات قهرمانی کشور در سمنان رقابت می‌کنند و امسال به دنبال کسب نتایج خوبی در این رقابت‌ها هستیم و امیدواریم روند رو به رشد بدمینتون قم نتایج خود را در مسابقات قهرمانی کشور نشان دهد.

رئیس هیئت بدمینتون استان قم تصریح کرد: تیم بدمینتون استان قم نیز قرار است امسال در لیگ دسته اول کشور حاضر باشد اما دغدغه ما رفع مشکلات مالی و جذب حامی مالی برای این تیم است اما با توجه به شرایط مالی اقتصادی ورزش در قم مشکلات زیادی در این راه داریم.