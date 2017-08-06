کاروان ایران صاحب هشتمین مدال طلا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، محمد مشهدیان در کلاس T۱۱ تا T۱۳ دوی ۴۰۰ متر مسابقات پارا دو و میدانی جوانان جهان با رکورد ۵۲ ثانیه و ۳۲ صدم ثانیه عنوان قهرمانی را به دست آورد.



ورزشکارانی از لهستان و برزیل نیز عناوین دوم و سوم را کسب کردند. مهرداد مرادی دیگر نماینده کشورمان در این ماده نیز عنوان چهارم را به دست آورد.



پیش از این علی اصغر ابارقی(پرتاب وزنه)، محمود احمدی بلوطکی (پرتاب وزنه)، فاطمه انصاری (پرتاب وزنه)، فاطمه انصاری (پرتاب دیسک)، محمدحسن میرزایی (پرتاب دیسک), مهرداد مرادی (۱۰۰ متر نابینایان) و هاجر صفرزاده (دوی ۲۰۰ متر نابینایان) کاروان ایران را صاحب مدال کرده بودند.



ایران با ۲۴ ورزشکار در این رقابت ها که در نوتویل سوییس در حال برگزاری است، شرکت کرده است.