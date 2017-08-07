خرید جدید سیتی: دوست دارم با امباپه همبازی شوم

به گزارش خبرگزاری مهر، برناردو سیلوا، بازیکن تازه‌وارد تیم فوتبال منچسترسیتی، امیدوار است کیلیان امباپه، هم‎تیمی سابقش در انگلیس به او ملحق شود. این در حالی است که مهاجم ۱۸ ساله مشتریان زیادی دارد و باشگاه فرانسوی ۱۸۰ میلیون یورو روی او قیمت گذاشته است.

سیلوا اما امیدوار است او به من سیتی برود: امباپه بازیکن بزرگی است، دست دارم که در تیم ما باشد. البته تصمیم‌‎گیری به عهده سیتی است، هیچ کس نمی‌داند چه خواهد شد. امباپه می‎تواند یک سوپراستار باشد. در واقع فکر می‎کنم همین حالا هم او تا حدودی سوپراستار است. خیلی زود می‎تواند یکی از بهترین‎های دنیا شود.

سیلوا در ادامه گفت: وقتی یک هافبک هستی خوب است که در تیمت بازیکنی مانند او حضور داشته باشد. چون بازیکنی سرعتی است و در تمام‎کنندگی باهوش است. وقتی به این فکر کنیم که او فقط ۱۸ سال سن دارد دیوانه می‎شویم.