۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۴۰

خرید جدید سیتی: دوست دارم با امباپه همبازی شوم

هم‌تیمی سابق کیلیان امباپه که از موناکو به منچسترسیتی پیوسته برای همبازی شدن دوباره با بازیکن ۱۸ ساله ابراز امیدواری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، برناردو سیلوا، بازیکن تازه‌وارد تیم فوتبال منچسترسیتی، امیدوار است کیلیان امباپه، همتیمی سابقش در انگلیس به او ملحق شود. این در حالی است که مهاجم ۱۸ ساله مشتریان زیادی دارد و باشگاه فرانسوی ۱۸۰ میلیون یورو روی او قیمت گذاشته است.

سیلوا اما امیدوار است او به من سیتی برود: امباپه بازیکن بزرگی است، دست دارم که در تیم ما باشد. البته تصمیم‌گیری به عهده سیتی است، هیچ کس نمی‌داند چه خواهد شد. امباپه میتواند یک سوپراستار باشد. در واقع فکر میکنم همین حالا هم او تا حدودی سوپراستار است. خیلی زود میتواند یکی از بهترینهای دنیا شود.

سیلوا در ادامه گفت: وقتی یک هافبک هستی خوب است که در تیمت بازیکنی مانند او حضور داشته باشد. چون بازیکنی سرعتی است و در تمامکنندگی باهوش است. وقتی به این فکر کنیم که او فقط ۱۸ سال سن دارد دیوانه میشویم.

