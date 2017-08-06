به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی کوزهگر ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اصفهان ضمن تبریک میلاد امام رضا (ع) و روز خبرنگار با اشاره به اینکه ما وظیفه فراهمسازی بستر لازم برای ایفای نقش همه مردم جامعه، سازمانها و نهادها و .. برای پذیرش مسئولیت اجتماعی را بر عهده داریم، اظهار داشت: امروز مسئولیت اجتماعی در دنیا دارای جایگاه ویژهای است که در قالب آن به عنوان فردی که در جامعه زندگی میکنیم در قبال همه اتفاقات اطرافمان مسئولیتهایی را داریم.
وی هر گونه بیتوجهی به اطراف و عدم توجه به مسئولیت اجتماعی را نوعی معلولیت توصیف کرد و ابراز داشت: همه ما در قبال سلامت جامعه مسئول هستیم و باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم.
قائم مقام مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر اینکه در تاریخ و تمدن کشور ایران و همچنین در دستورات الهی نسبت به مسئولیتهای اجتماعی سفارشات و تاکیدات زیادی شده است، افزود: ما از گذشته تاکنون مسئولیت پذیری و کار خیر داشتهایم و نمونه بارز آن را نیز میتوان در پرداخت زکات دید.
وی با بیان اینکه فرهنگی ملی ما پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک را به ما توصیه میکند، تصریح کرد: روی و زبان خوش در کنار کار خوب به نوعی نیکوکاری است که نباید از این امر غافل باشیم.
توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی از ضروریات جامعه کنونی است
کوزهگر توسعه فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی را از ضروریات جامعه کنونی دانست و گفت: همه مردم و به ویژه رسانهها باید به این مهم توجه بیشتری داشته باشند.
وی حساسیتزایی در جامعه در حوزه مسئولیت اجتماعی را از برنامههای بهزیستی کشور در سالهای آینده اعلام کرد و ابراز داشت: در این زمینه یادآور میشویم که در گام نخست این امر تشویقی است و کم کم در نظر داریم این امر را به یک فعالیت اجباری تبدیل کنیم.
قائم مقام مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور همچنین با اشاره به اینکه در سال گذشته مردم ایران ۵۶۰ میلیارد تومان به سازمان بهزیستی کمک کردهاند، افزود: در سال جاری نیز اعتبارات بهزیستی کشور دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی با بیان اینکه خدمات دریافتی بهزیستی از مردم فقط ریالی نیست و سعی داریم خدمات را از مردم به صورت غیر ریالی دریافت کنیم، افزود: باید توجه داشته باشیم که کمکهای مردمی به سازمان بهزیستی به صورت متمرکز جمعآوری نمیشود و مردم در صف ارائه کمک می مانند و به صورت مستقیم به خیریهها و مراکز کمک میکنند.
کمکهای مردمی را قطره چکانی توزیع نمی کنیم
کوزهگر با اشاره به اینکه برون سپاری کمک به بهزیستی در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: ما تشویق به کار خیر میکنیم و این گونه عمل نمیکنیم که همه اعتبارات را دریافت و به صورت قطره چکانی تزریق کنیم.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ما از ۱۰ درصد ظرفیت جامعه برای کمک به مراکز بهزیستی استفاده میکنیم، اضافه کرد: اگر مردم در این زمینه سهم بیشتری داشته باشند می توان خدمات بهتری را به جامعه هدف ارائه کرد.
قائم مقام مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از کمکهای مردمی در مرکز در مناطق کم برخوردار توزیع خواهد شد، افزود: همچنین در نظر داریم همایشهای مختلف سازمان را در نواحی کمتر برخوردار برگزار کنیم و تا تاثیرات خوبی را در این نواحی ببینیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه سامانه ۹۰۱۹۰، #۷۰*۷* به منظور جمع آوری کمکهای مردمی برای سازمان بهزیستی راهاندازی شده است، ابراز داشت: همچنین باید توجه داشته باشیم که سامانه ۱۹۳ که در اصفهان و با عنوان سامانه خدمات ویژه شهروندی پایه گذاری شده است نیز به منظور ارائه خدمات بهتر به نیازمندان راهاندازی شده است.
شرکتهای خودروساز نسبت به مسئولیت اجتماعی خود توجه داشته باشند
کوزهگر با تاکید بر اینکه همه صنایع و شرکتهای بزرگ در کشور باید به مسئولیت اجتماعی خود توجه داشته باشد، افزود: برای مثال شرکتهای خودرودسازی ایران با تولیدات خود سالانه هزاران مورد ضایعات نخاعی را ایجاد میکنند که در قبال آنها هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرند.
قائم مقام مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور بااشاره به اینکه آسیبهای شرکتها و صنایع بزرک بیشتر متحمل سازمان بهزیستی هستند، ابراز داشت: باید به روزی برسیم که خودروها برای ورد به بازار ایزوی بهزیستی را نیز دریافت کنند.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص برنامه سازمام بهزیستی برای مجبور کردن برخی از صنایع برای توجه به مسئولیتهای اجتماعیشان و به ویژه صنایع آلاینده ابراز داشت: در این خصوص باید توجه داشته باشیم که ما تازه داریم به این بحث ورود پیدا میکنیم ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که بسیاری از این شرکتها آسیب رسان هستند و باید برای رفع آسیبهای وارده به کارکنان و دیگر اعضای جامعه باید مسئولیت پذیر باشند.
کوزهگر با اشاره به اینکه در حال حاضر دنیا به این نتیجه رسیده است که شرکتهایی موفق هستند که در کار خیر مشارکت دارند، افزود: اگر مایکروسافت موفق عمل میکند دلیل آن مشارکت این شرکت در فعالیتهای خیرخواهانه است و مردم به این شرکتها بیش از دیگران اعتماد میکنند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در دنیا به سمت اجباری کردن مسئولیتهای اجتماعی حرکتهایی آغاز شده است، افزود: ما نیز در کشور ایران در این خصوص تندیسی را طراحی کردهایم که به افراد فعال در این زمینه اهدا میکنیم.
