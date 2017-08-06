۲۰ نفر بر اثر تصادف در محور اردستان - اصفهان مصدوم شدند

داریوش کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه تریلی ۲۰ تن حادثه دیدند که ۱۰ تن از مصدومان توسط امدادگران هلال احمر امدادرسانی شدند.

وی بیان داشت: از تعداد مصدومین چهار نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان افزود: ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد امروز برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه تریلی در محور اصفهان – اردستان در گردنه ظفرقند به مرکز هماهنگی و کنترل عملیات های امدادی جمعیت هلال احمر استان گزارش شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع تصادف نیروهای امدادی پایگاه امداد و نجات جاده ای جمعیت هلال احمر اردستان به منطقه اعزام شدند، گفت: بر اثر وقوع این حادثه ۲۰ نفر حادثه دیدند که از این تعداد ۱۰ نفر مصدوم شدند.

