۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۰

معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر اصفهان:

۲۰ نفر بر اثر تصادف در محور اردستان - اصفهان مصدوم شدند

اصفهان - معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: بر اثر برخورد اتوبوس و تریلی در محور اصفهان- اردستان ۲۰ نفر مصدوم شدند.

داریوش کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر برخورد یک دستگاه اتوبوس و یک دستگاه تریلی ۲۰ تن حادثه دیدند که ۱۰ تن از مصدومان توسط امدادگران هلال احمر امدادرسانی شدند.

وی بیان داشت: از تعداد مصدومین چهار نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان افزود: ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد امروز برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه تریلی در محور اصفهان – اردستان در گردنه ظفرقند به مرکز هماهنگی و کنترل عملیات های امدادی جمعیت هلال احمر استان گزارش شد.

وی با بیان اینکه بلافاصله پس از وقوع تصادف نیروهای امدادی پایگاه امداد و نجات جاده ای جمعیت هلال احمر اردستان به منطقه اعزام شدند، گفت: بر اثر وقوع این حادثه ۲۰ نفر حادثه دیدند که از این تعداد ۱۰ نفر مصدوم شدند.

کریمی تاکید کرد : چهار تن از مصدومان به وسیله نیروهای امدادی هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

