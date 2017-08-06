همکاری مشترک ایران و اندونزی در حوزه های برق، انرژی، بانک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو؛ حمید چیت چیان، وزیر نیرو در دیدار با لوهوت بینسار پنجاهیتن، وزیر ارشد هماهنگ کننده امور دریایی جمهوری اندونزی در ساختمان ستادی وزارت نیرو با بیان اینکه جمهوری اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی در جهان مطرح بوده و اندونزی و ایران هر دو از اعضای مهم کشورهای اسلامی عضو جامعه بین الملل هستند، ضمن تقدیر از سخنان وی در خصوص ستایش مقاومت مردم ایران در مقابل زورگویی های غرب گفت: برخی کشورها با استقلال و خودکفایی ایران مخالف هستند و تلاش می کنند با ایجاد دشمنی و نفاق، سد راه پیشرفت ایران در رسیدن به توسعه باشند.

وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر پس از برجام همواره تلاش ایران در برقراری ارتباط دوستانه با سایر کشورها بوده است گفت: به رغم توافق با ۱+۵، اخیرا کشور امریکا قدم هایی برای خدشه دار کردن این توافق بین المللی برداشته است.

چیت چیان با بیان اینکه آنچه در طول سال های تحریم آموخته ایم این است که بتوانیم توانمندی های حوزه خود را افزایش دهیم افزود: جمهوری اسلامی تلاش کرد تا رشد ملی خود را با تکیه بر توانمندی و ظرفیت های موجود در کشور ادامه دهد و بر این موضوع واقف است که همکاری بین کشورهای اسلامی و در حال رشد قطعا به نفع ملت های کشورهای در حال رشد است و آن ها را در برابر فشارهای دولت های قدرتمند مقاوم تر می کند.

وزیر نیرو با اشاره به علاقمندی ایران به توسعه روابط با اندونزی گفت: جمهوری اندونزی از ظرفیت های خوبی برخوردار است که این همکاری سبب خواهد شد تا هردو کشور از ظرفیت های یکدیگر منتفع شوند.

وی با بیان اینکه در گذشته تفاهم نامه همکاری ارتباط روابط در حوزه برق و انرژی با جمهوری اندونزی به امضا طرفین رسیده است و مسئولان اندونزیایی از شرکت مپنا نیز بازدید هایی را داشته اند، اظهار داشت: جمهوری اسلامی آماده است تا روابط اقتصادی و فنی خود را با جمهوری اندونزی افزایش دهد.

حمید چیت چیان با بیان اینکه در زمان کنونی صادرات اندونزی به ایران حدود دو برابر صادرات ایران به اندونزی است افزود: این امکان فراهم است تا سطح صادرات را به سطح متعادلی ارتقا دهیم و همکاری های فی مابین تا سطح انتقال تکنولوژی افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه برای اندونزی به صورت سنتی راه های تبادل اقتصادی با اروپا و امریکا باز است و برای ایران نیز ارتباط با اروپا فراهم است افزود: همکاری با کشور اندونزی می تواند بجز برق و انرژی در زمینه های بانکی و ترابری نیز توسعه یابد.

این مقام مسوول با استقبال از پیشنهاد وزیر ارشد هماهنگ کننده امور دریایی جمهوری اندونزی در خصوص پرواز های مستقیم بین پایتخت های دو کشور اظهار امیدواری کرد، گفت و گوهای تخصصی دو کشور در خصوص دو بلوک نفتی نیز به خوبی ادامه یابد و به نتایج مطلوبی برسد.

لوهوت بینسار پنجاهیتن، وزیر ارشد هماهنگ کننده امور دریایی جمهوری اندونزی نیز با اشاره به اینکه ایران دارای تاریخچه و تمدن شاخصی در میان سایر کشورهای جهان است، ضمن ستایش فرهنگ مقاومت مردم ایران در مقابل زورگویی های غرب گفت: مردم ایران الگوی خوبی برای مردم اندونزی هستند.

وی با بیان اینکه کشور اندونزی با همکاری ایران می تواند به توسعه بیشتری راه یابد گفت: همکاری ایران سبب سربلندی مردم اندونزی در جهان خواهد شد.

وزیر ارشد هماهنگ کننده امور دریایی جمهوری اندونزی با اشاره به اینکه همکاری اندونزی با شرکت مپنا بایستی به صورت مدیریت و اجرا باشد گفت: ظرفیت توسعه برق اندونزی ۷ هزار مگاوات است و سرمایه گذاری در این زمینه می تواند افزایش یابد.

وی تکنولوژی ایران را در سطح جهانی بسیار پیشرفته دانست و اظهار امیدواری کرد، میزان توسعه اقتصادی ایران و اندونزی به سطح قابل قبولی ارتقا پیدا کند.

پنجاهیتن ضمن استقبال از افزایش سطح روابط همکاری های ایران و اندونزی گفت: این کار سبب می شود تا اندونزی وابسته به تکنولوژی آمریکایی یا کشور خاصی نشود.

وی در خاتمه از وزیر نیرو خواست تا در جلسات حضوری متخصصان دو کشور موانع موجود بر سر راه های توسعه همکاری بین ایران و اندونزی برداشته شده و پرواز مستقیم بین پایتخت های دو کشور نیز اجرایی شود.