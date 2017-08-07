خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- فاطمه محمدی: مرز رسمی «خسروی»، نامی است که این روزها بیشتر شنیده می‌شود و شمارش معکوس برای تردد زائران اباعبدالله الحسین(ع) از این مرز آغاز شده است. مرز خسروی از بزرگ‌ترین پایانه مرزی و بین‌المللی خاورمیانه برخوردار است و مزیّتی فوق‌العاده برای مردم استان به‌ویژه قصر شیرین محسوب می‌شود.

این مرز اما از سال ۹۲ به دنبال حادثه تروریستی در مسیر تردد زوار ایرانی در آن‌سوی مرز که به شهادت و مجروح شدن تعدادی از زائران ایرانی انجامید، مسدود شد و طی چند سال اخیر زمزمه‌های بازگشایی این مرز هرچند به‌صورت محدود برای ایام اربعین به گوش می‌رسد که امسال با اعلام مقامات رسمی، بازگشایی مرز خسروی قطعیت یافته است.

باوجوداینکه داشتن مرز مشترک و قرار گرفتن در نوار مرزی مزیتی فوق‌العاده برای رونق اقتصادی و تجاری و اشتغال محسوب می‌شود اما قصر شیرین همچنان در محرومیت است باوجوداینکه داشتن مرز مشترک و قرار گرفتن در نوار مرزی مزیتی فوق‌العاده برای رونق اقتصادی و تجاری و اشتغال محسوب می‌شود اما قصر شیرین همچنان در محرومیت است و باوجود برخورداری از واحدهای اقامتی مهم شامل هتل و مهمان‌پذیر درجه یک تا سه اما بهره‌ای از مهمانان، زوار، توریسم و... نبرده است.

هتل داران قصرشیرینی چند سالی است که از وضعیت بغرنج رکود اظهار نارضایتی می‌کنند و از رکود در هتل‌ها و نبود مسافر می‌گویند. هتل‌دارانی که با تسهیلات میلیاردی با هزار امید و آرزو اقدام به ساخت هتل و مکان اقامتی در قصرشیرین کردند اما یکی پس از دیگری ورشکسته شدند و عطای هتل داری را به لقایش بخشیدند.

مرز خسروی تا بغداد ۱۹۰ کیلومتر، تا نجف ۳۸۰، کربلا ۳۰۰، کاظمین ۲۰۳ و تا سامرا ۳۲۶ کیلومتر فاصله دارد و به رغم داشتن مرز مشترک با عراق به عنوان مزیتی مهم برای رونق و تجارت در این شهرستان، اما شاهد رکود اقتصادی و بیکاری در این شهر مرزی هستیم.

امسال اما قرار است این مرز به مرز اول در ترانزیت مسافران اربعین حسینی تبدیل شود اما عبور زائرین از مرز خسروی از دوماه قبل از اربعین حسینی (ع) آغاز می‌شود.

مرز خسروی اولین مرز رسمی ایران با عراق

اعلام قطعی بازگشایی مرز خسروی برای ایام اربعین امسال، باوجوداینکه سبب خوشحالی و جلب رضایت در استان به‌ویژه مردم شهرستان قصرشیرین شده است اما مطالبه مردم تأمین امنیت آن‌سوی مرز و بازگشایی دائمی مرز خسروی است تا شاید رونق به این شهر محروم بازگردد و نقطه عطفی برای شروع تحول و رونق در قصرشیرین و حتی استان باشد.

فرماندار خانقین طی سفری که چندی پیش به استان کرمانشاه داشت تأکید کرد که باید از ظرفیت‌های مرز خسروی و منظریه برای بهبود مناسبات ایران و عراق استفاده شود چراکه در گذشته با وجود تردد زائران از مرز خسروی، زوار از خانقین ترددی نداشتند و مستقیم راهی بغداد می‌شدند.

کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرز خسروی قدیمی‌ترین مرز ایران با کشور عراق است و شاید اولین مرز رسمی و بین‌المللی ایران با عراق باشد.

کاشفی بیان کرد: در چند سال اخیر با اتفاقاتی که در استان دیالی عراق وجود داشت متأسفانه آن رونق مورد انتظار را نداشتیم و از سوی دیگر هم سرمایه‌گذاری زیادی در این مرز انجام شد و جایگاه‌های مختلفی ساخته شد.

وی گفت: امسال پیش‌بینی‌شده تا مرز خسروی زودتر از اربعین بازگشایی شود و با تدابیر اتخاذ شده این کار انجام شدنی است.

با بازگشایی مرز خسروی، تمام شهرستان‌های استان و نه‌فقط قصرشیرین به لحاظ اقتصادی ویژگی خاص و ممتازی را پیدا خواهند کرد کاشفی افزود: با بازگشایی مرز خسروی، تمام شهرستان‌های استان و نه‌فقط قصرشیرین به لحاظ اقتصادی ویژگی خاص و ممتازی را پیدا خواهند کرد و انتظار می‌رود تدبیری برای بازگشایی دائمی این مرز اتخاذ شود.

وی افزود: در صورت بازگشایی مرز خسروی، اولین اولویت در تردد ایران با عتبات عالیات، این مرز خواهد بود و سرریز مسافران به‌جای مهران و شلمچه، به خسروی انجام می‌شود و لذا باید بخش خصوصی، گردشگری و زیارتی در قصر شیرین فعال شود.

این مسئول تبدیل‌شدن قصرشیرین به منطقه آزاد را موقعیتی ویژه و ممتاز برای استان دانست و گفت: برخورداری از امتیاز منطقه آزاد و بازگشایی دائمی مرز خسروی تحولی شگرف در استان به لحاظ رونق اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

برقراری امنیت کامل

فرامرز اکبری، فرماندار قصرشیرین هم از برقراری امنیت کامل بر مرزهای این شهرستان خبر می‌دهد.وی قصرشیرین را ویترین کشور و محل تردد مسافران خارجی دانست و گفت: همه دستگاه‌ها باید بسیج شوند تا ضمن وجود امکانات و ظرفیت‌های کنونی، شاهد ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شهری و دیگر امکانات لازم برای راه‌اندازی تردد زائران اربعین از مرز خسروی باشیم.

اکبری وجود اماکن اقامتی و هتل‌هایی با درجه کیفیت مناسب را از ظرفیت‌های شهر قصرشیرین دانست و گفت: ۹۰ هکتار معبر خاکی برای ایجاد توقف‌گاه مشخص شده و ایجاد این محل کمکی به قصرشیرین است و امیدواریم شاهد توسعه شهرستان و رسیدن قصرشیرین به جایگاه واقعی‌اش باشیم.

پیش‌بینی تردد ۵۰۰ هزار زائر

فرماندار قصرشیرین مرز خسروی را محل تردد زوار عتبات عالیات در تاریخ مذهب شیعه دانست و گفت: راهپیمایی اربعین مانور بزرگ جهان اسلام در مقابل استکبار جهانی و یک نمایش عظیم سیاسی است.

اکبری پیش‌بینی کرده است که امسال در ایام اربعین ۵۰۰ هزار زائر از مرز خسروی به عتبات عالیات مشرف شوند.

وی بر لزوم تقویت و ساماندهی ۶۰ گیت ورود و خروج مسافران در محل پایانه بین‌المللی خسروی در زمان حجم ترافیک زائران، تأمین آب در مسیر مرز و محل توقف زائران و تجهیز بیمارستان‌های صحرایی تأکید کرد.

اکبری بیان کرد: پارکینگ‌هایی در چهار نقطه از مسیر خسروی در حال احداث است و امیدوارم تا پایان شهریور امسال، کار احداث این پارکینگ‌ها به اتمام برسد و در بحث آب، برق، ایجاد توقف گاه‌ها، تأمین روشنایی مسیر، بهسازی راه و جاده‌های منتهی به مرز رسمی خسروی، امکانات اسکان و خدمات‌رسانی، ایجاد گیت‌های گذرنامه و سرویس‌های بهداشتی، کارها به‌سرعت در دست اقدام است.

وی امکانات موجود در مرز خسروی را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: سرمایه‌گذاری‌های خوبی در رابطه با ایجاد امکانات اقامتی و ساخت هتل‌ها برای خدمات‌رسانی به زائران در شهرستان مرزی قصرشیرین و از جمله خسروی صورت گرفته است.

پیش‌بینی می‌شود امسال سه میلیون زائر اربعین حسینی از سراسر کشور عازم عتبات عالیات شوند که ۱۳ درصد از این تعداد زائران، از مرز خسروی تردد خواهند کرد وی بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال سه میلیون زائر اربعین حسینی از سراسر کشور عازم عتبات عالیات شوند که ۱۳ درصد از این تعداد زائران، از مرز خسروی تردد خواهند کرد.

استاندار کرمانشاه نیز با اعلام قطعیت موضوع عبور زوار اباعبدالله‌الحسین (ع) در ایام اربعین از طریق مرز خسروی، گفت: دستگاه‌های اجرایی استان باید در فرصت باقی‌مانده تا اربعین، برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در مرز خسروی جهت تردد زائرین تلاش کنند.

رازانی افزود: دولت ایران و عراق تصمیم گرفته‌اند که امنیت لازم در استان دیالی عراق برای تردد زائرین اربعین از مرز خسروی ایجاد شود و از طرفی شهرستان قصرشیرین دارای امکانات و مراکز اقامتی و راه‌های دسترسی مناسبی است

وی ادامه داد: همچنین مرز خسروی با توجه به داشتن امکانات و گمرک از موقعیت خوبی برای تردد زوار برخوردار است که ازاین‌جهت امکانات قصرشیرین حتی از مهران هم بیشتر است.

رازانی افزود: خدمات استان کرمانشاه در مرز خسروی از مهران و شلمچه کمتر نیست اما باید با آمادگی کامل، امکانات مورد نیاز در شهرستان قصرشیرین و مرز خسروی ایجاد شود و هیچ‌گونه مشکلی برای تردد زائرین وجود نداشته باشد.

تدابیر لازم اندیشیده شد

رازانی تأکید کرده است که بار تجاری مرزهای مهران، شلمچه و چزابه در ایام اربعین به بازارچه سومار به‌عنوان تنها مرز تجاری کشور با عراق منتقل شود تا در راستای توسعه بازارچه سومار و گمرک استان خبر خوبی باشد.

مشاور عالی و جانشین استاندار کرمانشاه در ستاد اربعین نیز با اشاره به تدابیر لازم برای ایجاد زیرساخت‌ها در مرز گفت: رفع نقاط حادثه‌خیز، تأمین پارکینگ خودرو و آب شرب سالم، نصب دوربین‌ها به‌منظور کنترل ترافیک از اولویت برنامه‌های زیرساختی در طول این مسیر است.

جعفر همتی گفت: سال گذشته نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر از طریق استان کرمانشاه راهی مهران شدند که این آمار در بازگشت بیشتر بود.

همتی به فراهم شدن زمینه اسکان ۲۰ هزار زائر در شهرستان قصرشیرین و مرز خسروی اشاره کرد و افزود: سال گذشته استان کرمانشاه ۴۰ هزار ویزا برای زوار صادر کرد که پیش‌بینی می‌شود امسال به ۷۰ هزار ویزا برسد.

ذوالفقاری، رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی نیز بر قطعیت موضوع عدم امکان خروج از مرز از سوی زائرینِ فاقد گذرنامه و روادید عراق تأکید و اعلام کرده است که اگر اتباع کشورهای ثالث، بدون مجوزهای قانونی هویتی و اسناد مسافرتی به مرزها مراجعه کنند، توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به اردوگاه‌ها منتقل و به کشور خود عودت شوند.

آسفالت مجدد مسیر قصرشیرین - خسروی

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه فعالیت‌های ستاد اربعین استان را خوب و مؤثر ارزیابی و تأکید کرد: إن شاءالله در اربعین امسال، همچون سال گذشته میزبانی درخشانی از زائران اربعین حسینی در استان داشته باشیم.

جعفر همتی، رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه از انجام اقداماتی شامل آسفالت مجدد مسیر قصرشیرین - خسروی، احداث و تجهیز ۵ پارکینگ برای زائرین، تقویت اماکن خدماتی و زیرساخت‌های موبایل برای میزبانی از زائران اربعین ۹۶ خبر داد.

همچنین مشاور وزیر نیرو در بازدیدی که چندی پیش از مرز خسروی به عمل آورد، از تقویت زیرساخت‌های مرز خسروی خبر داد و گفت: زیرساخت‌های موجود در مرز رسمی خسروی در بخش آب و برق برای تسهیل در امر خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی تقویت می‌شود.

سید یعقوب محمد مرادی گفته است: به‌واسطه خدماتی که قبلا در بحث تردد زائران از مرز خسروی داشته‌ایم، زیرساخت‌ها هم‌اکنون آماده است و مدیران ارشد آب و برق استان کرمانشاه در جلسات فشرده، مشکلات را رفع خواهند کرد.

مرادی بیان کرد: امیدواریم تا قبل از اربعین حسینی امسال، زیرساخت‌های مرز خسروی کاملا تقویت و آماده شود تا بتوانیم شاهد خدماتی بهینه و مطلوب به زائرانی باشیم که از مرز رسمی خسروی عازم عتبات عالیات شوند.

مرز خسروی به مرزهای اصلی زمینی اضافه می‌شود

سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی کشور نیز چندی پیش در بازدید از مرز خسروی اعلام کرد که با توجه به تعداد بالای مشتاقان زیارت کربلای معلی در ایام اربعین، تصمیم گرفته شد مرز خسروی نیز به سه مرز اصلی زمینی ایران برای تردد به کشور عراق اضافه شود.

مجید عبداللهی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی مدیریت توسعه‌ شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: امکانات و ظرفیت‌های بسیار خوبی در قصرشیرین برای تردد زائران اربعین حسینی از مرز خسروی وجود دارد.

عبداللهی در بازدید از خسروی و پایانه بین‌المللی این مرز رسمی افزود: پایانه بین‌المللی خسروی ظرفیت‌های مناسبی برای تردد زائران به لحاظ امکانات رفاهی، توقفگاه، گیت‌های ورود و خروج دارد و مجموعه این عوامل، شرایط مطلوبی را برای این مهم فراهم کرده است.

جانشین فرماندهی قرارگاه غرب ارتش آمادگی کامل این قرارگاه برای پذیرایی از زوار اربعین حسینی در مرز خسروی را اعلام کرد امیر سرتیپ جواد ملایی، جانشین فرماندهی قرارگاه غرب ارتش آمادگی کامل این قرارگاه برای پذیرایی از زوار اربعین حسینی در مرز خسروی را اعلام کرد.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه نیز معتقد است: در سایه روابط بسیار خوب بین مرزبانان، اکنون امنیت بسیار مطلوبی در مرزهای جغرافیایی استان کرمانشاه با عراق حاکم است که این امر مرهون تلاش مقامات دو طرف است.

سردار سرتیپ لطفعلی پاکباز افزود: با توجه به تردد زائران در اربعین امسال از مرز رسمی و بین‌المللی خسروی در شهرستان قصرشیرین، مرزبانان کشور عراق در زمینه تأمین امنیت جانی زائران باید در این منطقه اقدام‌های موردنیاز را انجام دهند.

سرتیپ علی حسین عباس فرمانده مرزبانی دیالی نیز اعلام کرده که برای تبادل اطلاعاتی در راستای برقراری امنیت بیشتر، باید همکاری‌ها در نوار مرزی افزایش یابد.

اجرای طرح ترافیک ویژه اربعین

رئیس پلیس راهوار ناجا اما از اجرای طرح ترافیک ویژه اربعین در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: زیرساخت‌ها برای این کار در حال انجام است و آمادگی کامل برای تردد زوار در اربعین امسال از مرز خسروی را داریم که مسیر اجرای این طرح از مسیر کرمانشاه به قصرشیرین و از قصرشیرین به خسروی است.

سردار تقی مهری گفت: اقدامات خوبی برای حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوس‌ها و افرادی که قصد دارند با وسیله نقلیه شخصی سفر کنند، انجام شده و برای این مهم پارکینگ‌هایی در حال احداث است.

معاون وزیر کشور نیز در بازدید از پایانه بین‌المللی خسروی اعلام کرد که مردم کرمانشاه بی‌صبرانه منتظر تردد زائران اربعین حسینی از مرز خسروی هستند.

هوشنگ خندان اظهار داشت: با تشکیل کمیته‌های مختلف در کشور و ازجمله استان کرمانشاه، تامین امکانات و نیازسنجی‌های لازم برای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی از مرز خسروی صورت گرفته است.

به لحاظ امکانات هیچ‌گونه کمبودی برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی در مرز خسروی نباید وجود داشته باشد خندان تأکید کرد: به لحاظ امکانات هیچ‌گونه کمبودی برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی در مرز خسروی نباید وجود داشته باشد.

فرهاد تجری، عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نیز با اشاره به قطعی شدن بازگشایی مرز خسروی برای زائران اربعین گفت: همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرائی برای اعزام زائران اربعین حسینی از مرز خسروی که مرز قدیمی، رسمی و تعریف شده ایران با عراق در کنوانسیون‌های بین‌المللی است، به عمل آید.

نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مرز خسروی، آسان‌ترین مرز بوده و قابل‌دسترس است و امیدواریم بتوانیم با توجه به زیرساخت‌های خوبی که دارد؛ ازجمله پایانه‌های مسافربری استاندارد، کاری کنیم که هم شأن زائران اربعین حفظ و هم امنیت آن‌ها تأمین شود تا وظیفه خود را نسبت به این راهپیمایی عظیم در جهان اسلام انجام داده باشیم.

تجری تصریح کرد: چند سالی بود که به دلیل ناامنی‌های ایجاد شده از سوی گروهک‌های تکفیری در عراق، از برکت وجود زوار محروم بودیم که امیدواریم امسال با توجه به برقراری امنیت در عراق با آزادی موصل و پیچیده شدن نسخه تروریست‌ها، این مهم محقق شود.

وی گفت: هم امنیت در آن‌سوی مرز برقرار است و هم در مرز خسروی زیرساخت‌ها، جاده‌ها، ترمینال‌ها و سرویس‌های رفاهی برای خدمات‌دهی به زائران فراهم است.