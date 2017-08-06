به گزارش خبرنگار مهر، رتبه دوم کنکور سراسری امسال از آن محمدکاظم فقیه خراسانی در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و رتبه پنج و شش نیز به ترتیب از آن محسن نیکویی در گروه آزمایشی علوم تجربی و محمدامین مطهری‌نیا در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی است.

رتبه ۱۰ کنکور سراسری امسال نیز از آن سیدحسن موسوی بندرآبادی در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی است.

هر چهار نفر این دانش‌آموزان ساکن شهرستان یزد هستند و به جز آنها تعداد دیگری از دانش آموزان یزدی و دیگر شهرستان‌های استان، رتبه‌های دو رقمی کسب کرده‌اند.

استان یزد ۲۲ سال متوالی رتبه نخست کنکور سراسری را به خود اختصاص داده و به نظر می‌رسد امسال نیز این صدرنشینی تداوم پیدا کند.