۱۵ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۳۳

با اعلام نتایج اولیه کنکور مشخص شد؛

۴ دانش‌آموز یزدی در جمع رتبه‌های تک رقمی کنکور سراسری امسال

یزد ـ نام چهار دانش‌آموز یزدی از رشته‌های علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی در بین ۱۰ نفر اول کنکور سراسری امسال به چشم می‌خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، رتبه دوم کنکور سراسری امسال از آن محمدکاظم فقیه خراسانی در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و رتبه پنج و شش نیز به ترتیب از آن محسن نیکویی در گروه آزمایشی علوم تجربی و محمدامین مطهری‌نیا در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی است.

رتبه ۱۰ کنکور سراسری امسال نیز از آن سیدحسن موسوی بندرآبادی در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی است.

هر چهار نفر این دانش‌آموزان ساکن شهرستان یزد هستند و به جز آنها تعداد دیگری از دانش آموزان یزدی و دیگر شهرستان‌های استان، رتبه‌های دو رقمی کسب کرده‌اند.

استان یزد ۲۲ سال متوالی رتبه نخست کنکور سراسری را به خود اختصاص داده و به نظر می‌رسد امسال نیز این صدرنشینی تداوم پیدا کند.

