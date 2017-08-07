لاوروف: امکان تعامل با آمریکا وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه بعد از دیدار با همتای آمریکایی خود، گفت مسکو آماده‌ است در زمینه هایی مانند اوکراین، سوریه یا کره شمالی تعاملات بیشتری با واشنگتن داشته باشد.

از منظر لاوروف ایالات متحده نیز آماده است تا گفتگوهای طرفین ادامه پیدا کند.

لاوروف و رکس تیلرسون، دیروز یکشنبه در حاشیه دیدارهایی در پایتخت فیلیپین، با یکدیگر گفتگو کرده‌اند.

وزیر خارجه روسیه اظهار داشت دو طرف گفتگویی طولانی داشتند و در مورد جزئیات مسائل گوناگون، از جمله شبه‌جزیره کره و همکاری ها برای مقابله با تهدیدات و حملات صحبت کرده‌اند: «این احساس در ما به وجود آمده که دوستان آمریکایی علاقه‌مند به ادامه دیالوگ هستند. من فکر نمی‌کنم هیچ جایگزینی هم برای چنین چیزی وجود داشته باشد».

این نخستین دیدار روسای دستگاه دیپلماسی روسیه و آمریکا، پس از تصویب و امضای تحریم های مسکو، تهران و پیونگ‌یانگ توسط «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا است. این دیدار در حالی صورت گرفته که تحریم های تازه و شدیدی نیز علیه کره شمالی، بدون مخالفت روسیه و چین، در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیدند.

وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفت نخستین پرسشی که تیلرسون مطرح کرده، رویکرد روسیه به تحریم‌های جدید بود: «او علاقه‌مند بود جزئیاتی در مورد تصمیمات ما در واکنش به تحریم های ضدروسی بداند».

لاوروف در پیوند با اقدامات مسکو برای کاهش شمار دیپلمات‌های آمریکایی افزود: ما هم توضیحاتی در این رابطه دادیم.

وزیر خارجه آمریکا در این مورد گفته پرسش‌هایی را برای گرفتن توضیحاتی از لاوروف، در مورد واکنش به تحریم های اخیر مطرح کرده‌است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نخست گزارش داده بود مشخص نیست آیا رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا نیز، با اظهارات لاوروف موافق است یا نه.

تیلرسون واکنشی به پرسش های خبرنگاران در مورد دیدار دو طرف نشان نداد، اما ساعاتی بعد اعلام کرد دولت آمریکا تا اول سپتامبر به اقدامات روسیه برای کاهش شمار دیپلمات‌های آمریکایی واکنش نشان خواهد داد.

بنا بر گزارش‌ رویترز دو کشور در مورد ادامه دیدارها و گفتگوها در سطح معاونان وزارت خارجه نیز توافق کرده‌اند.