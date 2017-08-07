اختصاص ۲۵۰ میلیارد برای حفاری آب های ژرف در سیستان و بلوچستان

هوشنگ ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با عنایت به تاکیدات استاندار سیستان و بلوچستان مبنی بر ضرورت دستیابی به آب های ژرف به خصوص در منطقه سیستان، در سفری که دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و مهندس چیت چیان وزیر نیرو در خرداد ماه سال جاری به استان داشتند این مهم مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت.

وی افزود: در پی این سفر به پیشنهاد وزارت کشور، تایید سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی در جلسه هیات دولت در اول مرداد ماه سال ۹۵ مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال برای تامین آب در استان از ژرفا مصوب و تخصیص یافت.

معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان زابل این اقدام موثر و ارزشمند را برگ زرین دیگری از خدمات دولت برشمرد که زمینه ساز امید و نشاط بیش از پیش در جامعه خواهد بود.

وی همچنین از تلاش ها و اهتمام ویژه تمامی دست اندرکاران تصویب این طرح به ویژه استاندار توسعه محور و اعتدال گرای استان سیستان بلوچستان نیز قدردانی کرد.