۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۱۳

به دلیل عارضه کلیوی؛

قهرمان وزنه برداری جهان در بیمارستان بستری شد

محمد علی فلاحتی نژاد قهرمان اسبق وزنه برداری جهان به دلیل عارضه کلیوی و عفونت در بخش مراقب های ویژه بیمارستان بستری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فلاحتی نژاد که عنوان قهرمانی دسته ۷۷کیلوگرم وزنه برداری جهان را در کارنامه دارد مدتی پیش با عارضه کلیوی مواجه شده بود که اقدامات درمانی با چند روز بستری در بخش عمومی انجام و او از بیمارستان مرخص شد. اما بازگشت دوباره این مشکل همراه با عفونت، او را با وضعیت جسمانی نامطلوب و اختلالات تنفسی مواجه ساخت و در نهایت روانه بخش مراقب های ویژه بیمارستان کرد.

گفته می شود وی وضعیت هوشیاری ناپایداری دارد و هنوز به شرایط ثابت و مطلوب تنفسی نرسیده است.

یکی از نزدیکان فلاحتی نژاد با رد شایعه وخامت اوضاع این قهرمان وزنه برداری اظهار امیدواری کرد شرایط جسمانی او رو به بهبود و عفونت کلیه وی نیز کنترل و در حال درمان است.

