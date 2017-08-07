به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در جلسهای که با حضور معاونان بین الملل دانشگاه های تهران و فنی و حرفه ای برگزار شد زمینه همکاری در حوزه بینالملل به ویژه همکاری با کشور آلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه باتوجه به ظرفیتهای دانشگاه فنی و حرفهای، سه محور آموزش و ارتقای مدرسان، به روز رسانی تجهیزات و پروژههای مشترک به عنوان اولویتهای دانشگاه فنی و حرفهای معرفی شد و پردیس دانشکدههای فنی برای همکاری در برنامهریزی در این زمینهها و کمک به بینالمللی سازی آن دانشگاه در چارچوب تفاهم نامه اعلام آمادگی کرد.
همچنین، مقرر شد پس از بازدید مدیر بینالملل پردیس دانشکدههای فنی از دانشگاه فنی و حرفهای، سایر زمینههای همکاری نیز مورد بررسی قرار گیرند.
این ملاقات به پیشنهاد معاونت بینالملل وزارت علوم به منظور عملیاتی شدن نتایج بازدید هیأت عالی رتبه ایرانی از کشور آلمان و همکاری با IMOVE صورت گرفت.
نظر شما