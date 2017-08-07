سومین جلسه هم اندیشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده انحصاری انجمن بین اللملی مدیریت فرآیندهای کسب و کار در ایران که در مرکز رصد دانشگاه علم و صنعت مستقر است، سومین جلسه هم اندیشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار را در این دانشگاه برگزار می کند.

این جلسات با محوریت تبادل تجارب در حوزه مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار به صورت رایگان و جهت ترویج دانش عملیاتی BPM برگزار می‌شود. سومین دوره این جلسات در تاریخ ۲۶ مردادماه برپا خواهد شد.

نشست‌های هم‌اندیشی به دو بخش علمی و تجربی تقسیم می‌شود که در سومین نشست از سلسله نشست‌ها مفاهیمی مبنی بر بهبود فرآیندهای کسب‌وکار در مدیریت شهری که در برگیرنده بخش علمی است توسط دکتر میرسامان پیشوایی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و دبیر علمی کنفرانس بهبود در مدیریت شهری ارائه می‌شود.