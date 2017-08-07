به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مربیان، قصه‌گویان آزاد، پژوهش‌گران و نویسندگان فرصت دارند با توجه به زمان تعیین شده در هر بخش، نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند.

بر این اساس محورهای بخش قصه‌گویی، «قصه‌گویی آزاد» با درون مایه آموزشی، تربیتی (ویژه قصه‌گویان ایرانی و خارجی)، «رضوی» (ویژه قصه گویان ایرانی) و «ادبیات عامه و فولکلور - شاهنامه و...» (ویژه قصه گویان ایرانی) اعلام شده است.

مربیان فرهنگی، هنری و ادبی مراکز فرهنگی ثابت، سیار و پستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، قصه‌گویان آزاد (روحانیون، معلمان، دانشجویان، اولیای تربیتی، کارکنان ستادی کانون، مادران و پدران و...)، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، نوجوانان (۱۴ تا ۱۷ سال) عادی و فراگیر و علاقه‌مندان به قصه‌گویی از سایر کشورها می‌توانند در این بخش از جشنواره شرکت کنند.

انتخاب قصه مناسب، پرداخت قصه، بهره مندی از فنون قصه گویی، به کارگیری لحن و کلام قصه گویی در اجرا، تسلط در اجرا، خلاقیت در اجرا، تعامل با مخاطب و... از محورهای داوری این بخش اعلام شده است.

برندگان پس از انتخاب در منطقه و استان به مسابقه‌ی اصلی راه خواهند یافت و می‌توانند در بخش‌های ملی، بین‌المللی، رضوی، نوجوانان، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها و فراگیر به رقابت بپردازند.

مهلت ارسال لوح فشرده جشنواره قصه‌گویی به دبیرخانه‌های استانی مستقر در اداره‌های کل کانون استان‌های کشور در نهایت روز ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ تعیین شده است.

دبیرخانه‌ی بیستمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در بخش مقاله‌نویسی نیز از علاقه‌مندان دعوت کرده است تا به پژوهش در موضوع‌های «استفاده از زبان وجودی در قصه‌گویی»، «قصهگویی و رشد مهارتهای اجتماعی در کودکان و نوجوانان»، «قصه گویی و تربیت دینی در کودکان و نوجوانان»، «کارکردهای روانشناختی قصه گویی در دنیای کودکان»، «قصه گویی دردنیای دیجیتال» و «چگونگی بازنویسی داستان های دینی برای قصه گویی» بپردازند.

تمامی علاقه‌مندان اعم از نویسندگان، پژوهش‌گران، مربیان، معلمان، اساتید، دانشجویان، اولیای تربیتی و... می‌توانند در این بخش شرکت کنند.

هیات داوران این بخش تنها آثاری را بررسی می‌کنند که علمی پژوهشی، علمی ترویجی، تحقیقی پژوهشی مشخص باشند.

بر اساس این فراخوان علاقه‌مندان به شرکت در بخش داستاننویسی با گروه سنی ۸۱ سال به بالا (مربیان، نویسندگان، دانشجویان، اولیای تربیتی، والدین و فرهیختگان حوزه ادبیات کودک و نوجوان و...) نیز بایستی آثاری را با موضوع «فرهنگ رضوی، سیرهی امام رضا(ع)» خلق کنند. جوایز برگزیدگان هم‌زمان با مراسم پایانی شانزدهمین جشنواره بینالمللی امام رضا علیه‌السلام در سال آینده اهدا خواهد شد.

در عین حال علاقه‌مندان می‌توانند شرایط شرکت و گاه شمار هر بخش را به طور جداگانه با مراجعه به پایگاه خبری کانون به نشانی www.kanoonnews.ir دریافت کنند یا با شماره ۸۸۹۷۱۳۵۳-۰۲۱ تماس بگیرند.

علاقه‌مندان همچنین می‌توانند مقاله‌ها و داستان‌های خود را به نشانی الکترونیکی ccf.kanoon@gmail.com دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.