جشنواره کارآفرینی سبز دانشگاه علم و صنعت پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن جشنواره کارآفرینی سبز دانشگاه علم و صنعت، ۶ تیم به مرحله انتقال فناوری و سرمایه گذاری مرکز توسعه نوآوری این جشنواره راه یافتند.تیمهای برتر از میان بیش از ۲۸۰ طرح و ایده ارسالی انتخاب و معرفی شدند.
در طول برگزاری جشنواره به منظور توسعه و پیشرفت هر چه بهتر طرحهای ارسالی، برنامههای متعددی شامل ۶ کارگاه آموزشی و بیش از هزار نفر-ساعت آموزش حضوری به تیمها ارائه شد. از تیرماه امسال مرحله اول داوری طرحها در ابتدا به صورت غیرحضوری و پس از آن با حضور اعضای تیمها در کمیته علمی جشنواره شروع شد. در پایان و پس از بررسیهای صورت گرفته ۱۲ طرح و ۳ ایده برتر به بخش نهایی جشنواره راه پیدا کردند.
از میان ۱۲ طرح راهیافته به مرحله نهایی در نهایت ۶ تیم با جلب نظر داوران توانستند وارد مرحله شتابدهی شوند.
اولین دوره جشنواره کارآفرینی سبز دانشگاه علم و صنعت، فروردین ماه امسال با موضوع فناوریهای پاک (Clean-Tech) آغاز به کار کرد. در این جشنواره طرحها و ایدههایی با موضوعات فناوری اطلاعات، انرژیهاینو و تجدیدپذیر، شیمی سبز، حملونقل سبز، فناوری بازیافت، شهر هوشمند، باتری و ذخیرهسازها، مدیریت پسماند و نانو فناوری مورد بررسی و داوری قرار گرفت.
دوره اول این جشنواره در دو بخش محصولات و ایدهها برگزار شد. در بخش محصولات نوآور جشنواره، تیم برتر پس از گذراندن دوره یک ماه پیش شتابدهی، محصول خود را به سرمایهگذاران ارائه داد. در بخش دوم جشنواره که به معرفی ایدههای برتر اختصاص داشت، ۳ طرح برتر جشنواره معرفی شد.
این دوره از جشنواره با همکاری سازمان توسعه منابع انرژی، سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس و شرکتهای فناوری برپا شد.
نظر شما