حمید چیت چیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن رد استخدام غیر قانونی ۲۰۳۷۰ نفر در وزارت نیرو، گفت: سابقه استخدام این افراد به دولت های قبل باز می گردد و تنها در این دولت تبدیل وضعیت شده اند. استخدام هایی که در دولت یازدهم انجام شده همگی با مجوزهای اداره استخدامی کشور انجام شده است.

وی درباره اقدامات لازم برای جلوگیری از ادامه این روند استخدامی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از چنین رویه ای اقدام به برگزاری آزمون استخدامی از طریق سازمان سنجش کرده ایم.

وزیر نیرو در بخش دیگری از گفته های خود در پاسخ به پرسش مهر که اغلب استخدامی های آبفای استان تهران از میان وابستگان مدیران ارشد این شرکت بوده اند در حالیکه این مدیران در دولت قبل حضور نداشتند، تصریح کرد: روند انجام این استخدام ها به دولت های قبل بر می گردد!

به گزارش خبرنگار مهر وزیر نیرو در حالی مدعی این مقوله است که استخدام ۲۰۳۷۰ نفر در شرکت های تابع وزارت نیرو غیر قانونی نیست که معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو در نامه ای به شماره ۹۴/۴۰۹۹۵/۵۳۰ به تاریخ ۹۴/۶/۳۰ خطاب به حمید چیت چیان، وزیر نیرو، به طور صریح مطرح کرده است که جذب و به کارگیری افراد در شرکت های وابسته به وزارت نیرو، خارج از قوانین و دستور العمل های جذب و به کارگیری نیرو در شرکت های وابسته است، اما در اقدامی سوال برانگیز، از وزیر درخواست می کند برای استخدام تعدادی نیرو مجوز صادر کند که با موافقت وزیر نیرو نیز مواجه می شود.

در بخش دیگری از نامه این معاونت خطاب به وزیر نیرو صراحتا قید شده است که ۱۰ درصد از کل پست های بلاتکلیف شرکت های زیر مجموعه آبفای استان تهران به افراد معهود برای استخدام در این شرکت ها، تعلق گیرد.

این در حالی است که پیش از این در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نامه‌ای به شماره ۱۰۱۰۰/۱۸۱۲۵ خطاب به گیاهی، معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی شرکت آب و فاضلاب کشور، درخواست تبدیل وضعیت یا استخدام ۶۵۰ نفر از همین افراد که خارج از قوانین و مقررات استخدام شده اند، را ابلاغ نموده است. بنابراین اینگونه برداشت می شود که ۱۰ درصد پست‌های بلاتکیف، معادل ۶۵۰ نفر است. به این ترتیب تعداد کل پست‌های بلاتکلیف این شرکت می باید ۶۵۰۰ نفر بوده باشد. با درنظر گرفتن این عدد برای پست های بلاتکلیف در آبفای تهران باید گفت تنها توجیه باقی مانده برای وجود این حجم از پست های بلاتکلیف این است که یا شرکت آب و فاضلاب استان تهران با این حجم پست بلاتکلیف تازه تاسیس بوده یا عملا تعطیل است.

وزیر نیرو دولت یازدهم در بخش دیگری از گفته های خود مطرح می کند که عمر این دولت ۴ سال است و روند جذب نیرو ( که هر کدام حداقل ۵ سال سابقه کاری دارند) مربوط به دولت های قبل است. با توجه به گفته معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو دال بر علم بر غلط بودن اجرایی شدن این رویه، چرا وزیر نیرو دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ از وقوع چنین روندی جلوگیری به عمل نیاورده است.