نقد خبرنگار باید خیرخواهانه و با منطق باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی در پیام تصویری خود به نشست صمیمی شهردار قم با اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار در سالن همایش شهرداری قم برگزار شد، اظهار داشت: شهردار قم دارای یک شخصیت علمی است که این امر فرصتی برای استان قم است و به نظر می‌رسد همه باید تلاش کنند تا سیاست‌های ایشان در شهرداری قم به مرحله اجرا درآید.

وی با بیان اینکه خبرنگاران و رسانه‌ها باید در عرصه نقد ورود کنند، بیان داشت: نفس انتقاد و شنیدن مسائل از سوی مدیران بسیار مهم است که باید این ظرفیت وجود داشته باشد.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: رسانه‌ها و خبرنگاران باید در بیان نقدها روشمند، با منطق، خیرخواهانه به همراه ارائه پیشنهادهایی باشد.