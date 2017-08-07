  1. استانها
  2. قم
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۵۰

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

نقد خبرنگار باید خیرخواهانه و با منطق باشد

نقد خبرنگار باید خیرخواهانه و با منطق باشد

قم - معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: نقد خبرنگاران باید خیرخواهانه، با منطق، روشمند و همراه با ارائه پیشنهاد باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی در پیام تصویری خود به نشست صمیمی شهردار قم با اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار در سالن همایش شهرداری قم برگزار شد، اظهار داشت: شهردار قم دارای یک شخصیت علمی است که این امر فرصتی برای استان قم است و به نظر می‌رسد همه باید تلاش کنند تا سیاست‌های ایشان در شهرداری قم به مرحله اجرا درآید.

وی با بیان اینکه خبرنگاران و رسانه‌ها باید در عرصه نقد ورود کنند، بیان داشت: نفس انتقاد و شنیدن مسائل از سوی مدیران بسیار مهم است که باید این ظرفیت وجود داشته باشد.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: رسانه‌ها و خبرنگاران باید در بیان نقدها روشمند، با منطق، خیرخواهانه به همراه ارائه پیشنهادهایی باشد.

کد مطلب 4052380

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها