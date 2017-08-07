به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا طی اظهاراتی اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور نمی‌خواهد استراتژی نظامی واشنگتن در افغانستان مانند گذشته پیش برده شود.

بر اساس جزئیات، تیلرسون امروز در حاشیه نشست منطقه‌ای در «مانیل»، پایتخت فیلیپین گفت که ترامپ سوال‌های سختی را در این مورد از مشاوران امنیتی خود می‌پرسد.

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که ترامپ دیگر علاقمند نیست که راهبرد نظامی این کشور در افغانستان مانند ۱۶ سال گذشته باشد.

لازم به ذکر است که کاخ سفید بازنگری بررسی راهبرد نظامی آمریکا در افغانستان را روی کارگرفته و گزارش‌ها حاکی از آن است که تیم امنیتی ترامپ بر سر اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان دچار دوگانگی شده است.

به گزارش بی بی سی تیلرسون نگفت که توصیه خودش به ترامپ چیست، اما به خبرنگاران گفت که وی دیگر نمی‌خواهد راهبرد نظامی آمریکا در افغانستان مانند گذشته باشد، بنابراین سوالات سختی می‌پرسد.

وزیر خارجه آمریکا افزود که ژنرال «مک‌مستر» مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، ۳ بار در این مورد با ترامپ گفتگو کرد و «مایک پنس» معاون وی هم علاقمند بازنگری استراتژی کاخ سفید در این خصوص است.

وزیر امور خارجه آمریکا همچنین تصریح کرد که ترامپ پرسش‌های بسیار مشخصی را مطرح می‌کند و من فکر می‌کنم که این پرسش‌هایی است که او باید آنها را مطرح کند، این سوال‌هایی است که در گذشته کسی علاقمند به طرح آنها نبوده است.

در حال حاضر استراتژی نظامی آمریکا در افغانستان مشارکت مستقیم در جنگ با گروههای تروریستی نیست و نیروهای نظامی آمریکایی تنها به آموزش، تجهیز و پشتیبانی هوایی در موارد محدود از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اکتفا می‌کنند.

این استراتژی در زمان ریاست جمهوری «باراک اوباما» رئیس جمهوری پیشین آمریکا و در هنگام خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در سال ۲۰۱۴ و کاهش شمار آنها به حدود ۱۳ هزار نفر اتخاذ شد.

براساس این استراتژی، جنگ با گروه‌هایی مانند طالبان، شورشی داخلی تلقی می‌شود و نظامیان آمریکایی در ماموریت‌های رزمی علیه آنها شرکت نمی‌کنند.

اما گفته می شود که اگر استراتژی نظامی آمریکا تغییر کند، ممکن است تعریف مبارزه با تروریسم در افغانستان تغییر کند و از سوی دیگر، اعمال فشار بر کشورهای همسایه برای پایان جنگ در افغانستان هم افزایش یابد.

۳ روز پیش مشاور امنیت ملی ترامپ گفت که کاخ سفید می‌خواهد شاهد تغییر در رفتار پاکستان به‌ویژه در حمایت از گروه طالبان باشد.

وی افزود که هر نوع حمایت از طالبان و سایر گروه‌های مرتبط با آن از سوی اسلام آباد برای دولت آمریکا قابل تحمل نیست.