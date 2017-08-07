ضرورت تصویب درسنامه آموزش جامع سلامت و ارتقای توانمندی مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک با وزیر آموزش و پرورش با موضوع ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان دارای بیماری های خاص و صعب العلاج، اظهار داشت: اگر به طور مداوم به رصد و پایش تفاهم نامه های امضا شده و برنامه های در حال اجرا بپردازیم و از نظر شکلی و محتوایی از آنها مراقبت کنیم، حتما آثار مثبت این تفاهم نامه ها و برنامه ها در دهه های آینده ظاهر می شود و امیدواریم که تمام مسئولان حاضر و آنهایی که در آینده مسئولیت می گیرند، از آموزش و پرورش و سلامت، مراقبت کنند.

وزیر بهداشت تصریح کرد: امکان ندارد که کشوری بدون داشتن مردمی که در صحت و سلامت باشند، پیشرفت کند و هر قدر در این حوزه تلاش و کوشش کنیم، برای آینده کشور و نسل های آینده، سرمایه گذاری کرده ایم.

هاشمی ضمن ابراز امیدواری از اجرایی شدن و شکوفایی نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان، گفت: اجرای این برنامه مهم، از عهده یک وزارتخانه خارج است و دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران باید نسبت به اجرای آن اهتمام کنند و امیدوارم که همه به وزارت آموزش و پرورش در اجرای این برنامه مهم کمک کنند.

هاشمی یاد آور شد: وزارت بهداشت نیز در زمان هایی مانند تصویب بودجه و برنامه ششم توسعه از وزارتخانه هایی مانند آموزش و پرورش، علوم و ورزش به دلیل رابطه ذاتی ماموریت ها، حداکثر حمایت را کرده است.

وزیر بهداشت با اشاره به لزوم تصویب درسنامه آموزش جامع سلامت، تاکید کرد: امیدوارم مراحل تصویب این درسنامه به سرعت طی شود زیرا باید بتوانیم به جای محفوظات، توانمندی مردم را ارتقا ببخشیم و ارتقا بخشی توانمندی مردم، قطعا مورد توجه همکاران ما در مقاطع تحصیلی و آموزش عالی خواهد بود.

هاشمی خاطرنشان کرد: گرفتاری های زیادی در حوزه های فرهنگی و رفتاری در کشور وجود دارد و آسیب های اجتماعی، حاصل این گرفتاری ها است که بر هیچ فردی، پوشیده نیست بنابراین باید مراقبت و توجه ویژه ای به این حوزه کنیم و حل این مشکلات فقط منحصر به دستگاه های فرهنگی در کشور نمی شود اما کل دولت و نظام جمهوری اسلامی، باید به فرهنگ و رفتار مردم توجه و به ارتقای آن کمک کنند.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید، معاونت های مربوطه در وزارت بهداشت و آموزش و پرورش، حتما در مورد عرضه مواد غذایی در بوفه های مدارس، سخت گیریهای بهداشتی را داشته باشند و به افزایش وزن، تحرک، کاهش مصرف قند، نمک و چربی و پرهیز از مصرف تنقلات آسیب رسان در محیط های آموزشی، توجه ویژه ای کنند.

هاشمی اجرای طرح سفیران سلامت دانش آموزی را بسیار ارزشمند خواند و افزود: اگر فرض کنیم که بیش از یک میلیون سفیر سلامت دانش آموزی در کشور، حتی بر روی والدین، خواهران و برادران خود تاثیر نداشته باشند و خودشان آداب بهداشتی را بیاموزند و ملکه ذهن کنند، در حوزه پیشگیری اقدامی بسیار ارزشمند است.

وزیر بهداشت با اشاره به امضای تفاهم نامه ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان بستری در بیمارستانها و مراکز درمانی، گفت: اقداماتی که در قالب این تفاهم نامه انجام می شوند، خیرخواهانه و انسان دوستانه است و از درد و دغدغه این دانش آموزان و اولیای آنها می کاهد و نوعی حمایت روحی و معنوی است.

هاشمی یادآور شد: رفع دغدغه و اضطراب، به روند درمان و تاثیرگذاری داروها، کمک می کند و امیدواریم که در طول مدتی که دانش آموزان در مراکز درمانی بستری هستند رنج عقب ماندگی از تحصیل را احساس نکنند و از حمایت های روحی و معنوی بهره مند باشند.

وزیر بهداشت با اشاره به امضای 5 تفاهم نامه بین وزارت بهداشت و آموزش و پرورش در دولت یازدهم، گفت: عمل کردن به این تفاهم نامه ها و نتایج ارزشمند آنها، جای خوشحالی و خرسندی دارد و یک کارنامه بسیار درخشان است و باید از دکتر فانی، دانش آشتیانی و مسئولان وزارت آموزش و پرورش، تشکر کنم.

دکتر هاشمی در پایان ابراز امیدواری کرد که در دولت آینده نیز علاوه بر استمرار تفاهم نامه های امضا و اجرا شده بین وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش، به اقدامات، عمق بیشتری بخشیده شود چراکه این اقدامات بیشتر به نفع وزارت بهداشت است.