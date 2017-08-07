پراکنش و جانمایی مساجد در بازنگری طرح تفصیلی شهر همدان دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی تعالی ظهر دوشنبه در شورای رسیدگی به امور مساجد همدان با اشاره به نا منظم بودن پراکندگی مساجد در سطح شهر همدان گفت: اکنون که طرح تفصیلی شهر همدان در حال بازنگری است باید پراکنش و جانمایی مساجد در این طرح دیده شود.

وی افزود: همدان شهری با بنیان های قوی مذهبی و سبقه تاریخی و فرهنگی است که برخی مساجد آن در مسایل و مقاطع مختلف ایفای نقش و برجستگی خاصی داشته و همچنان دارند.

فرماندار شهرستان همدان عنوان کرد: روحانی، هیئت امنا و نمازگزاران سه رکن اصلی در هر مسجد هستند که می توانند در پویایی و فعالیت یک مسجد موثر باشند.

وی افزود: گاهی یک روحانی در مسجد صرفا به اقامه نمازهای جماعت در مسجد بسنده می کند و در مساجدی نیز روحانی مسجد با مدیریت و مرجع قرار گرفتن در امور باعث رونق گرفتن آن مسجد شده است.

تعالی نقش هیئت امنا را در نظم، جذابیت و مدیریت مساجد بسیار موثر دانست و اظهار داشت: هیئت امنای کار آمد در مساجد ضمن جلب مشارکت عموم مردم در مساجد با تعامل مناسب و ارتباط با جوانان شرایط حضور و فعالیت پرشور در مساجد را فراهم می آورند.

وی با اظهار تاسف از مشاهده برخی از مساجد که به سختی صفوف نماز در آن تکمیل می شود، افزود: باید در چنین مساجدی ضمن آسیب شناسی، نحوه عملکرد ارکان ذکر شده مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

فرماندار همدان با اشاره به مشکلات مالی که بعضی از مساجد با آن مواجهند، تاکید کرد: در مساجد باید منابع پایدار درآمدی ایجاد و حفظ شود ...

وی افزود: متاسفانه برخی از مساجد و بقاع متبرکه ما نیز از موقعیتهای تجاری خوبی برخوردارند که با واگذاری واحدهای تجاری مسجد در آمد پایدار را از دست داده اند.

علی تعالی با اشاره به مساعدت شهرداری همدان در صدور مجوز تغییر کاربری ۳۰ متر واحد تجاری در مساجد عنوان کرد: اختصاص فضای یکسان و متراژ ی خاص برای همه مساجدکافی نیست و این فضا باید متناسب با موقعیت و زیربنای مساجد متغیر باشد.

وی اضافه کرد: در کمیته برنامه ریزی شهرستان علیرغم کاهش اعتبارات توجه به امر نماز و تعمیر و تجهیز مساجد در توزیع اعتبارات مد نظر قرار گرفته است.

فرماندار همدان با بیان اینکه مرمت بنای تاریخی مسجد جامع همدان نیز از اعتبارات خوبی در کمیته برنامه ریزی شهرستان برخوردار شده است، افزود: طی بازدیدی که سالهای گذشته از مسجد جامع همدان داشتیم وضعیت این اثر تاریخی و مذهبی بسیار نامناسب بود که تعمیر و تجهیز آن در دستور کار قرار گرفت.