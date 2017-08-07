ملاحظات فنی و معماری اسلامی در احداث مساجد همدان مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زمانی ظهر دوشنبه در جلسه شورای رسیدگی به امور مساجد همدان گفت: مساجد به عنوان یک مکان عمومی و پرتردد باید به لحاظ مسایل فنی از ایمنی لازم برخوردار و در برابر حوادث مقاوم باشند.

وی مسجد را نشانگر هویت یک مکان، شهر یا روستا دانست و افزود: متاسفانه برخی از مساجد همدان به لحاظ فنی و معماری مشکل دارند که این مورد باید در احداث و بازسازی مساجد بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری همدان اضافه کرد: در توزیع اعتبارات سال ۹۶ توجه به اماکن مذهبی از الزامات اصلی در کمیته برنامه ریزی شهرستان همدان بوده است.

وی از اختصاص ۶ میلیارد و ۷۷۷ میلیون ریال اعتبار برای تعمیر و تجهیز مساجد شهرستان همدان در بودجه سالجاری خبر داد و یادآور شد: از این میزان اعتبار ۵ میلیارد ریال از منابع متوازن، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از منابع استانی و ۲۷۷ میلیون ریال از منابع نفت و گاز پیش بینی شده است.

زمانی با بیان اینکه رده های مقاومت بسیج نیز به عنوان مراکز فرهنگی فعال در مساجدعمل می کنند، اظهار داشت: برای تعمیر و تجهیز این اماکن در سطح شهرستان همدان نیز ۸ میلیارد و ۴۷۴ میلیارد ریال اعتبار از منابع مذکور اختصاص یافته است.

وی افزود: برای مسجد جامع همدان ۷ میلیارد ریال، موکبهای اربعین حسینی ۲ میلیارد ریال و ستاد اقامه نماز ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار در سالجاری مصوب شده است.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری همدان عنوان کرد: برای مرکز خدمات حوزه های علمیه همدان نیز ۱۴ میلیارد ریال، شورای عالی حوزه های علمیه همدان حدود ۱۰ میلیارد ریال و حوزه علمیه امیرالمومنین(ع) ۵ میلیارد ریال اعتبار در کمیته برنامه ریزی به تصویب رسیده است.