به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اقتصاد؛ وزیر نفت با بیان اینکه از تائید نهایی قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی بسیار خرسندم، گفت: با تائید این قرارداد یک نفس راحت کشیدم و گفتم خدایا شکر.



وی افزود:‌ برای نهایی کردن متن قرارداد جدید نفتی مصوب دولت، یکسال زمان صرف شد؛ قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی ۱۲ تیرماه به امضا رسید، یعنی تقریبا حدود یک ماه پیش و با وجود آن که یک ماه از امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی سپری شده و تمام مراحل آن به تایید رسیده و روسای کمیسیونهای مجلس آن را امضا و تایید و تحسین کردند، باز عده ای دست از انتقاد بر نداشتند.

وزیر نفت با بیان اینکه « آقای منتظری (دادستان کل کشور) به همراه ۲ معاون خود متعهدانه و با سختگیری و ریزبینی متن قرارداد را بررسی کردند»، گفت: این برای ما سبب دلگرمی شد که با این دقت، ریزبینی و سختگیری این قرارداد را تایید کردند.

وی ادامه داد: این قرارداد به مدت ۲۰ روز در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی در سطوح مختلف بررسی شد، همچنین کارگروه‌ها آمدند، مجلس جلسه گذاشت، آقای حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی، مرکز پژوهش‌ها و با حضور آقای لاریجانی جلساتی برگزار کردند، و افراد بسیاری رفتند و آمدند و در نهایت این قرارداد تأیید شد.

زنگنه خاطرنشان کرد: خوشحالم که با وجود همه بررسی‎ها، یک قرارداد در حدود ۷۰۰ صفحه‌ای بدون اشکال تایید شد.