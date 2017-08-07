به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حجت‌الاسلام علی اصغر ثنایی با تشریح فرایند برگزاری سومین دوره طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی، ابراز امیدواری کرد که خروجی‌های این طرح بخشی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را در زمینه علوم انسانی برطرف کند.

وی افزود: اگر به بحث علوم انسانی نپردازیم و در این عرصه نتوانیم نیروهای متعهدی را پرورش دهیم، تمام اقداماتی که انجام می‌دهیم یک اقدام رونمایی است و به شکل زیربنایی در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

مدیرکل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی گفت: با توجه به ظرفیت داخلی دفتر و پتانسیلی که وجود دارد و بیانیه مأموریت، که وظایفی را به عهده دفتر گذاشته است؛ به نظر می‌رسد بتوانیم مشکل علوم انسانی را در بخش‌هایی حل کنیم.

وی تصریح کرد: امروز پس از گذشت سه سال از طرح و با جذب ۱۵۰ نیرو در یکسال، در صورتی که حداقل ۴۰ نفر تا پنج سال با طرح بمانند می‌توانیم ادعا کنیم متخصصانی را که دغدغه بومی‌سازی علوم انسانی در کشور را دارند تحویل جامعه اسلامی خواهیم داد تا این خلأ برطرف شود.

وی با بیان این‌که طرح ملی نخبگان علوم انسانی در شورای راهبری قطب بنیادهای نظری و نظام متقن علوم انسانی و اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی کلید خورده است، هدف از راه‌اندازی قطب‌های علمی فرهنگی این نهاد حوزوی را مسئله‌محور شدن فعالیت‌های علمی آن عنوان کرد.

مدیرکل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی افزود: دانشجویان نخبه با هماهنگی سازمان سنجش کشور و براساس رتبه‌های برتر کنکور و تمایل افراد در ورود به این عرصه برای انجام مصاحبه علمی، دعوت و براساس هماهنگی بیشتر آنان از لحاظ فکری و روحی با مباحث مرتبط به علوم انسانی انتخاب می‌شوند.

وی این تصور را که اردوی آموزشی گفتمان طرح ملی نخبگان تنها در تابستان برگزار می‌شود، خلاف واقعیت خواند و گفت: از ابتدای مهرماه تا پایان سال تحصیلی، هر دو هفته یکبار برای افراد دعوت شده به این گفتمان، کلاس‌های تخصصی و متمرکز در تهران برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام ثنایی اظهار داشت: دانشجویان مستقر در شهرهای بزرگ می‌توانند از طریق فضای مجازی به صورت مستقیم در این کلاس‌های آموزشی شرکت و طرح بحث کرده و از طریق یک سری مسؤولان گروه‌ها کلیه تکالیفی را که به این دوستان واگذار می‌شود انجام دهند.

وی ادامه داد: دستاورد این کلاس‌های آموزشی در اردوی پانزده روزه وسف مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد که با توجه به فضا، امکانات، فشردگی و به لحاظ قابل دسترس بودن دانش‌آموزان برای تحقق افراد یک برنامه‌ریزی منظم و منسجم صورت گیرد.

مدیرکل حوزه ریاست دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به مشکلات اجرایی و هماهنگی‌های برگزاری این طرح، گفت: در کنار مباحث علمی همواره از مسائل رفاهی، تغذیه، پزشکی، فرهنگی و ورزشی دانشجویان غافل نشده‌ایم، تا اهداف از پیش تعیین شده به خوبی پیگیری و نتایج مدنظر به ثمر برسد.

وی ایجاد یک فضای آرام برای برگزاری طرح گفتمان نخبگان را از نقاط مثبت این دوره‌های آموزشی برشمرد و ابراز امیدواری کرد که خروجی‌های این طرح بخشی از دغدغه‌های حضرت آقا در زمینه علوم انسانی را برطرف کند.

لازم به ذکر است، سومین دوره طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی از سیزدهم مردادماه ۹۶ بمدت ۱۵ روز در دهکده تحقیقاتی وسف دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار خواهد شد.