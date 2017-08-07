عزم ایران و جمهوری چک برای ارتقاء سطح روابط جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، «ویتخ فیلیپ» ، در حالی که توسط تعدادی از اعضاء سفارت جمهوری چک همراهی می شد، بعد از ظهر دوشنبه با حضور در حرم مطهر امام راحل(ره) نسبت به مقام شامخ امام(ره) بزرگوار و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کرد.

وی در این دیدار در جمع خبرنگاران ضمن بیان این که روابط جمهوری اسلامی ایران با جمهوری چک در سطح مناسبی است، گفت: عزم دو کشور برای ارتقاء سطح روابط جدی است.

نائب رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک سپس به شخصیت امام راحل اشاره کرد و ایشان را شخصیتی منحصر به فرد در دنیا دانست.

شرکت کنندگان در این مراسم با اهدای تاج گل یاد و خاطره امام راحل را گرامی داشتند.